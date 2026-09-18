Dalle visite mediche alle pratiche quotidiane, Siracusa Life&Care: l’assistenza per tutti

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Video · La startup

Un aiuto concreto per affrontare la quotidianità, una presenza fidata accanto a chi ha bisogno di supporto fuori casa. Nasce con questo obiettivo Siracusa Life & Care, la start up presentata ieri sera a Siracusa e ideata da Massimo Campisi, che propone un innovativo servizio di assistenza e affiancamento personale fiduciario rivolto a persone di ogni età.

L’idea è semplice ma ambiziosa: garantire un accompagnamento protetto e un supporto logistico continuativo, svolto esclusivamente in presenza, dal momento del ritrovo fino al rientro del cliente. Un servizio che non si limita agli spostamenti, ma accompagna le persone in numerose attività della vita quotidiana.

Tra i servizi offerti rientrano l’assistenza durante visite mediche, esami diagnostici, percorsi terapeutici e riabilitativi, il supporto nelle dimissioni ospedaliere e nei day hospital, il disbrigo di pratiche amministrative, il ritiro di farmaci e documenti, la consegna della spesa e l’assistenza digitale per l’utilizzo di piattaforme online.

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L’attività si estende anche agli ambiti culturali, ricreativi e del benessere, con accompagnamenti a teatro, cinema, mostre, centri sportivi, parrucchieri, centri estetici e persino al cimitero. Previsto inoltre un servizio di Pet Care, limitato al supporto logistico per gli animali domestici, come visite veterinarie, acquisto e trasporto di forniture.

Una particolare attenzione è rivolta alla terza età, alle persone in convalescenza, alle famiglie che necessitano di un supporto per i propri cari e ai turisti o professionisti in visita sul territorio attraverso il servizio di Business & Travel Concierge, con disponibilità operativa fino a 24 ore su 24.

Alla base del progetto c’è però soprattutto una storia personale.

“È un’idea che nasce all’interno della casa dei miei genitori e nasce soprattutto dall’amore di un figlio – racconta Massimo Campisi – Per oltre quattro anni sono stato vicino ai miei genitori nel momento della loro non autosufficienza. Penso alle passeggiate con mio padre, alle uscite di mia madre, alle visite mediche e ai piccoli momenti della vita quotidiana. Tutto nasce da un’esigenza reale, concreta e quotidiana che tutti noi tocchiamo con mano: la necessità di esserci quando serve davvero”

Dal progetto prende vita anche il Fondo Anna Salvatore, attraverso il quale il 10% delle somme raccolte sarà destinato a garantire servizi gratuiti o fortemente agevolati a persone in difficoltà economica.

“Tutti possiamo avere bisogno di una spalla accanto a cui appoggiarci – conclude Campisi –. Per questo vogliamo garantire un’assistenza tassativamente in presenza, fianco a fianco del cliente, mettendo al centro la persona e le sue esigenze”

Scansiona il QR code per partecipare alla campagna GoFundMe ‘Fondo Anna e Salvatore