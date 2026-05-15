“Dall’Iran al Mondo: guerra, risorse e minacce alla stabilità locale”: appuntamento a Rosolini

Confartigianato Siracusa in collaborazione con Ancos Aps – Comitato provinciale di Siracusa, organizza per il prossimo 19 maggio alle 18:30 a Rosolini, all’Auditorium della Parrocchia di Santa Caterina, un importante evento informativo e di approfondimento dal titolo: “Dall’Iran al Mondo: guerra, risorse e minacce alla stabilità globale”. L’iniziativa intende offrire un’occasione di analisi e confronto sui principali scenari geopolitici internazionali, con particolare attenzione alle tensioni che interessano il Medio Oriente, alle dinamiche strategiche legate alle risorse energetiche e alle conseguenze economiche, politiche e sociali che i conflitti internazionali producono sull’equilibrio globale.

Relatore principale dell’incontro sarà il Generale Francesco Ippoliti, esperto di geopolitica e questioni Mediorientali, già addetto militare all’Ambasciata italiana a Teheran, che porterà il proprio contributo di esperienza diretta e competenza maturata sul campo nell’analisi delle complesse dinamiche dell’area Mediorientale. L’evento si inserisce nell’impegno di ANAP-Confartigianato Siracusa volto a promuovere momenti di informazione, approfondimento culturale e partecipazione civile sui grandi temi dell’attualità internazionale, nella consapevolezza che le crisi geopolitiche globali incidano sempre più concretamente sulla vita economica e sociale dei territori ed in particolar modo sulle fasce più sensibili come anziani e pensionati che l’ANAP tutela e rappresenta su tutto il territorio nazionale. La partecipazione è libera e gratuita fino ad esaurimento dei posti disponibili.