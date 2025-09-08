Dallo scirocco a “sciroccato”: storia di una parola tutta siracusana

Sciroccato è un termine che appartiene al lessico siciliano ed è molto usato soprattutto a Siracusa. La parola deriva dal vento caldo di mezzogiorno, lo scirocco, che soffia dal Sahara verso il Mediterraneo, in particolare nei mesi di fine estate.

Significato di “sciroccato”

In italiano, sciroccato può avere due accezioni principali: indica una situazione o un ambiente caratterizzato dallo scirocco; nel linguaggio popolare significa svampito, svagato, confuso.

In siciliano, il termine viene pronunciato “sciruccatu” e spesso usato in tono ironico o scherzoso per descrivere una persona distratta o rallentata.

Origine della parola

La parola scirocco deriva dall’arabo “shuluq”, che significa “vento di sud-est”. A Siracusa e in altre zone della Sicilia, questo vento caldo e umido viene tradizionalmente associato a stanchezza, poca concentrazione e pigrizia. Da qui l’uso figurato del termine sciroccato.

A Siracusa dire a qualcuno che è “sciroccato” non è soltanto un modo di prenderlo in giro: è un tratto culturale, legato alla percezione che il vento dello scirocco possa influenzare l’umore e il comportamento.