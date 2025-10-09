Dall’università di Messina una laurea alla memoria a Sara Campanella

Sarà conferita il 23 ottobre, all’università di Messina, la laurea alla memoria a Sara Campanella. L’ateneo ha organizzato due giornate per ricordare la studentessa originaria di Misilmeri vittima di femminicidio. Sara seguiva il Corso di Laurea triennale in Tecniche di Laboratorio Biomedico e aveva chiesto la tesi pochi giorni prima di essere uccisa.

Il 23 ottobre, alle 11, nell’Aula Magna dell’Ateneo, alla presenza dei familiari, verrà conferita a Sara la laurea alla memoria. “Sara era una studentessa – dice la rettrice, Giovanna Spatari – brillante, piena di vita e di progetti. Questa laurea alla memoria non è solo un riconoscimento del suo percorso accademico, il mantenimento di un impegno nei confronti dei suoi familiari, delle amiche e degli amici. Si tratta, piuttosto, della tappa di un percorso di promozione di una cultura contro ogni forma di violenza di genere. In questi mesi i nostri sforzi su questo versante sono stati costanti e il conferimento della laurea non costituirà certo un atto finale, ma un altro tassello di un mosaico più ampio, alla cui realizzazione l’Ateneo è impegnato quotidianamente. A riprova di ciò, non ci siamo voluti fermare all’organizzazione della cerimonia, ma abbiamo voluto inserirla in un’iniziativa più ampia”.

L’iniziativa, infatti, sarà preceduta, mercoledì 22 ottobre alle 19, da un evento dedicato al tema della violenza di genere: al Cinema Apollo sarà proiettato il cortometraggio “Fili invisibili”, diretto da Fabio Schifilliti.