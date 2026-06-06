Una mattinata di ordinaria follia è sfociata ieri in arresto ad Avola, dove i Carabinieri della caserma di Avola sono intervenuti per sedare una violenta aggressione domestica. L’episodio, scaturito dall’ennesima richiesta di denaro da parte di un uomo nei confronti dei genitori, ha rischiato di trasformarsi in tragedia.

L’allarme è scattato a seguito della segnalazione di una donna che chiedeva disperato aiuto per un’aggressione in corso ai danni del marito. Giunti prontamente sul posto, i militari hanno udito le grida provenire dall’interno dell’abitazione e, trovata la porta d’ingresso spalancata, hanno fatto irruzione. All’interno si sono trovati di fronte a una scena brutale: un uomo classe 1981, in stato di totale furia aggressiva, si trovava sopra il padre, intento a colpirlo ripetutamente alla testa brandendo una sbarra di ferro filettata lunga 55 centimetri. Solo l’arrivo di una seconda pattuglia ha permesso di bloccare definitivamente l’aggressore.

Secondo quanto ricostruito, alla base della violenza ci sarebbe una situazione di tensione che perdurava da tempo, alimentata dalle continue pretese economiche dell’uomo verso i propri genitori. Dagli accertamenti è emerso che il nucleo familiare viveva già da tempo in un clima di vessazioni, tanto che erano pendenti altre denunce presso le autorità locali e indagini già delegate dalla Procura.

Conseguenze e provvedimenti La vittima dell’aggressione è stata trasportata d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale di Avola, dove i medici hanno riscontrato lesioni giudicate guaribili in 15 giorni. Una volta dimesso, l’anziano ha formalizzato la denuncia contro il figlio.

Per l’aggressore sono scattate immediatamente le manette. L’uomo è stato dichiarato in arresto con pesanti capi d’accusa: tentata estorsione aggravata, maltrattamenti contro familiari e lesioni personali aggravate. Al termine delle formalità di rito, l’arrestato è stato trasferito presso la Casa Circondariale di Siracusa a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.