Dance Music Awards 2026, due siracusani in gara: Chiara Figus e Pierluigi Giacoia tra i candidati

Due artisti siracusani tra i protagonisti dell’undicesima edizione dei Dance Music Awards. Si tratta della vocalist Chiara Figus e del dj Pierluigi Giacoia, entrambi candidati nelle rispettive categorie del principale premio nazionale dedicato alla musica dance e al mondo del clubbing.

Da due giorni si è aperta la prima fase delle votazioni online che durerà 15 giorni e che servirà a selezionare i finalisti della manifestazione. In caso di passaggio del turno, i due artisti siciliani parteciperanno alla finale nazionale in programma l’8 giugno a Milano.

Chiara Figus è candidata nella categoria “Miglior Vocalist Woman”, mentre Pierluigi Giacoia partecipa nella categoria “Miglior Resident Dj”. Nata nel 1987, Chiara Figus è una delle vocalist più apprezzate della scena dance siciliana. Da oltre vent’anni anima eventi e serate nei principali club dell’isola e non solo. Negli anni ha presentato sul palco artisti di fama internazionale come Bob Sinclar, Alok, Jimmy Sax, Will Sparks, oltre a dj italiani come Cristian Marchi, Federico Scavo, Nicola Fasano, Rudeejay e Andrea Damante.

Oltre alla Sicilia, ha portato la sua energia in città come Torino, Roma, Napoli e Cagliari, oltre a esibirsi anche all’estero, a 22 Floor. Tra gli eventi presentati figurano festival come Vulkano Summit Festival, Reverse Music Festival e May Day.

Pierluigi Giacoia, nato a Siracusa il 25 giugno 1986, ha iniziato il suo percorso nel mondo della musica a 18 anni nei villaggi turistici, sviluppando negli anni uno stile versatile capace di spaziare tra diversi generi. Successivamente si è affermato nei club della provincia siracusana e ha aperto le esibizioni di artisti di rilievo come Gabry Ponte, Prezioso, Fargetta, Albertino, oltre a Bob Sinclar.

Uno dei momenti più significativi della sua carriera è stato il Capodanno 2020 quando è stato scelto per suonare in Piazza Duomo a Siracusa, esperienza poi ripetuta anche negli anni successivi. Oggi continua ad animare eventi e feste nelle piazze della provincia come resident dj dell’agenzia Vibra Spettacoli.

I Dance Music Awards rappresentano la principale manifestazione italiana dedicata alla musica elettronica e alla cultura dei club. L’evento celebra dj, producer, vocalist, locali e festival che contribuiscono allo sviluppo della scena dance nazionale.

Il premio copre numerose categorie, per un totale di oltre 25 riconoscimenti, e la selezione dei vincitori avviene attraverso un sistema misto tra voto popolare online e giuria tecnica.

Per votare Chiara Figus e Pierluigi Giacoia è possibile partecipare alla prima fase delle votazioni online: https://www.dancemusicawards.it/votazioni/vota-adesso/