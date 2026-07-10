Daniel Mauceri tra i finalisti del Premio Maestri d’Eccellenza 2026

Un traguardo di straordinario prestigio per l’artigianato artistico siciliano: Daniel Mauceri, maestro puparo e custode della tradizione dell’Opera dei Pupi siracusana, è stato selezionato tra i nove finalisti del Premio Maestri d’Eccellenza 2026, uno dei più importanti riconoscimenti nazionali dedicati al saper fare artigiano.

Giunto alla sua quarta edizione, il premio è promosso dal gruppo LVMH – leader mondiale del lusso guidato da Bernard Arnault – in collaborazione con Confartigianato Imprese, Camera Nazionale della Moda Italiana e Fondazione Bulgari. L’iniziativa celebra l’eccellenza manifatturiera italiana, valorizzando quelle realtà capaci di coniugare tradizione, innovazione e altissima qualità esecutiva.

Su oltre 250 candidature provenienti da tutta Italia, una giuria composta da esponenti di primo piano del mondo della moda, dell’artigianato e della cultura ha selezionato soltanto nove finalisti, suddivisi in tre categorie. Daniel Mauceri è stato scelto nella categoria Maestro Artigiano d’Eccellenza, riservata a professionisti che si distinguono per creatività, competenza tecnica e valore culturale del proprio lavoro.

Un riconoscimento che premia un percorso unico: Daniel Mauceri rappresenta la terza generazione di una famiglia di pupari e porta avanti, con rigore e visione contemporanea, una delle tradizioni più identitarie della Sicilia. Nel suo laboratorio – che è al tempo stesso bottega, teatro e spazio espositivo – nascono pupi siciliani, statue in cartapesta e opere originali che reinterpretano il patrimonio storico con un linguaggio personale e riconoscibile.

La selezione tra i finalisti non rappresenta soltanto un successo personale, ma assume un valore simbolico ancora più ampio: l’Opera dei Pupi, patrimonio immateriale dell’umanità, torna al centro di una scena nazionale di altissimo livello, dialogando con le eccellenze dell’artigianato contemporaneo.

La cerimonia finale si terrà il 14 settembre a Roma, all’interno del prestigioso Bulgari Hotel, dove verranno annunciati i tre vincitori – uno per ciascuna categoria – scelti tra i nove finalisti.