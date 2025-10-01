Danneggiamento e minacce nei confronti dell’ex convivente: arrestato a Siracusa

I Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile di Siracusa hanno arrestato in flagranza di reato un 41enne per danneggiamento e minaccia commessi nei confronti dell’ex convivente.

Domenica mattina i Carabinieri sono intervenuti in zona Akradina, poiché il 41enne, con precedenti penali per reati contro il patrimonio, si era presentato per l’ennesima volta sotto l’abitazione della ex-convivente e hanno fermato l’uomo mentre colpiva ripetutamente con una spranga di ferro l’autovettura della donna minacciandola di morte.

L’uomo, che già nel mese di aprile era stato destinatario dell’ammonimento del Questore di Siracusa a causa delle condotte moleste e violente adottate nei confronti della ex convivente, è stato arrestato e associato alla Casa Circondariale “Cavadonna” di Siracusa.