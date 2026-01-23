Danni per 160 milioni, ma Siracusa (al momento) fuori dai sopralluoghi di Governo e Regione

Figli di un Dio minore. È probabilmente questa la sensazione che molti siracusani stanno vivendo dopo il passaggio del ciclone Harry e l’avvio della conta dei danni. Se da un lato la politica si è attivata – giustamente – per accelerare le procedure necessarie a reperire i primi fondi utili a fronteggiare l’emergenza e avviare le riparazioni, dall’altro lato emerge un’assenza che pesa: quella delle istituzioni sul territorio.

Nessun sopralluogo nel Siracusano da parte dei rappresentanti di Governo e Regione. Il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso e il ministro per la Protezione Civile Nello Musumeci hanno effettuato visite esclusivamente nel Catanese e nel Messinese. Lo stesso vale per il presidente della Regione Renato Schifani che, come annunciato in una nota ufficiale, oggi – venerdì 23 gennaio – sarà a Taormina alle 15.30, poi a Santa Teresa di Riva e infine, alle 17.30, in Prefettura a Messina per un incontro con sindaci e operatori balneari dei Comuni colpiti. Previsto anche un punto stampa.

Per domani è invece in programma il sopralluogo nel Catanese: prima tappa ad Acireale alle 10, poi la Playa di Catania e, alle 12.30, incontro in Prefettura con sindaci e operatori balneari. Anche in questo caso, spazio alla comunicazione istituzionale. Di Siracusa, però, almeno al momento, nessuna traccia.

Eppure anche nel Siracusano i danni sono significativi. Sicuramente inferiori rispetto a quelli registrati nel Messinese e nel Catanese, ma tutt’altro che marginali. Abitazioni distrutte, attività economiche – in particolare stabilimenti balneari – spazzate via dal mare, strade rese impraticabili o andate totalmente distrutte. La stima dei danni si aggira intorno ai 160 milioni di euro, ma è destinata con ogni probabilità ad aumentare.

La presenza delle istituzioni non è solo un fatto formale. Essere presenti sul posto significa manifestare vicinanza, ascoltare, rendere la cittadinanza (e le autorità locali: sindaci, forze dell’ordine e volontari di Protezione Civile) parte integrante di una Regione e di un Paese in un momento di enorme difficoltà. L’assenza, al contrario, rafforza la percezione di una distanza ormai cronica tra Siracusa, Palermo e Roma.

Siracusa diventa centrale nel dibattito politico solo quando si parla di emergenze industriali, di utilizzo del Golden Power e di possibili annunci o riconversioni degli stabilimenti industriali, che hanno visto a più riprese la presenza di ministri e governo regionale.

Ma la presenza di Stato e istituzioni serve anche adesso, perché oltre all’industria Siracusa è anche un grande polo attrattivo dal punto di vista turistico. La stagione è alle porte, ma le ferite lasciate dal ciclone Harry sono tante e profonde.