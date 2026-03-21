Danza Sportiva. Da Siracusa agli Usa: Christian e Maria Garofalo conquistano la scena mondiale

Siracusa celebra due ambasciatori d’eccellenza del talento italiano nel mondo. Un percorso internazionale costruito con determinazione, sacrificio e una visione chiara: portare lo stile italiano ai vertici della danza sportiva mondiale. È questa la storia di Christian e Maria Garofalo, coppia italiana di professionisti di danze latino-americane, appena rientrata dagli Stati Uniti dopo una tournée agonistica di altissimo livello.

Negli ultimi tre mesi, i due atleti hanno collezionato risultati di grande prestigio in alcune delle competizioni più importanti del panorama internazionale, confermandosi tra le coppie più apprezzate e competitive a livello globale.

Il loro percorso è iniziato a dicembre 2025, negli Stati Uniti, con la partecipazione allo United Dance Sport Champion, tenutosi tra Washington e Bethesda, dove hanno conquistato un primo posto e un secondo posto, distinguendosi sia nelle danze latino-americane sia nella show dance.

A febbraio, la coppia ha poi preso parte al Maryland Dance Sport Championship, nella città di Baltimore, ottenendo due secondi posti nelle categorie open professionisti latino-americane e show dance, confermando continuità e qualità nelle performance.

Il culmine di questo intenso ciclo competitivo è arrivato recentemente in Jacksonville, durante il prestigioso World Dance Masters Championship, competizione di livello mondiale, dove Christian e Maria hanno conquistato due secondi posti, risultato che li consacra definitivamente tra le coppie di riferimento nel circuito internazionale.

Il loro calendario non si ferma e si preannuncia ancora più ambizioso: ad aprile li attende una nuova importante sfida a Philadelphia. A seguire, saranno protagonisti a maggio nuovamente a Washington, a giugno a Chicago e a luglio in Virginia, con ulteriori tappe già in programmazione nei mesi successivi, a conferma di un percorso internazionale in continua espansione.

Dietro questi risultati si nasconde un lavoro quotidiano rigoroso: 4-5 ore di allenamento al giorno, tra preparazione atletica, tecnica, coreografia e simulazioni di gara.

“Siamo fieri di portare in alto la nostra bandiera – dichiarano Christian e Maria – ma soprattutto la nostra città, le nostre origini. Competere contro atleti provenienti da tutto il mondo, da Russia, Ucraina, Stati Uniti, Cina e molti altri Paesi, e vedere che il nostro stile, lo stile italiano, viene sempre apprezzato e riconosciuto, è per noi motivo di grande orgoglio”.

Un orgoglio che parte da lontano, dalle radici profonde: “Questo percorso è il frutto di tantissimi sacrifici, ma anche del supporto fondamentale delle nostre famiglie. I nostri genitori, nostro padre e nostra madre, sono sempre stati al nostro fianco. Ancora oggi rappresentano un punto fermo, una guida e una forza imprescindibile nel nostro cammino”.