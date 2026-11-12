“Dare voce ai nostri ragazzi”: a Siracusa la due giorni sulla riforma della disabilità

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Video · 13 e 14 novembre

Due giorni a Siracusa per parlare di inclusione e della riforma della disabilità, il decreto legislativo n. 62 del 2024. Domani, venerdì 13 novembre, e sabato 14 si svolgono le giornate di formazione organizzate dalla cooperativa sociale San Martino, che quest’anno compie 30 anni, nell’ambito del progetto “Facciamone di tutti i colori! Moltiplichiamo i luoghi dell’inclusione”.

Si comincia venerdì, dalle 15 alle 19, al Grand Hotel Villa Politi, con un focus sulla costruzione di una rete territoriale per applicare la riforma e sul ruolo del Terzo settore, della pubblica amministrazione e della scuola. Sabato, dalle 8.30 alle 14, ci si sposta alla sala Urban Center (ex sala Randone), in via Nino Bixio. Si parlerà della riforma come occasione per le famiglie, del bando “Tutti inclusi” di Con i Bambini e delle pratiche inclusive del progetto. La mattinata si chiuderà con workshop di confronto.

Tra i relatori ci sono Mariapaola Giardina e Gianfranco de Robertis, della Presidenza del Consiglio dei ministri. Per i saluti istituzionali di sabato interverrà, tra gli altri, Carmela Tata, Autorità garante per le persone con disabilità della Regione Siciliana.

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“Siamo molto orgogliosi di accogliere le proposte di questi progetti, che ci danno la possibilità di lavorare sui desideri, sui bisogni e sulle aspirazioni dei bambini”, spiegano dalla cooperativa San Martino.





I ragazzi all’accoglienza

All’accoglienza ci saranno anche i ragazzi della cooperativa. “Hanno reagito con molto orgoglio”, raccontano dalla San Martino. “Sicuramente c’è un po’ di agitazione, perché è una nuova esperienza”.

Tra loro c’è un giovane che frequenta la cooperativa dal 2018. Sorridente e un po’ emozionato, racconta il lavoro di questi giorni. “Mi sono occupato della realizzazione delle etichette che serviranno a orientare i partecipanti”, spiega. Sono cartelli per indicare i vari spazi: il bagno, l’accoglienza, il coffee break, il tavolo dei relatori e anche i contenitori della raccolta differenziata. “Le abbiamo cercate al computer e poi le abbiamo fatte stampare”, racconta. “Sabato mi occuperò dell’accoglienza e delle firme dei partecipanti. È una cosa che mi rende felice e soddisfatto del percorso che ho fatto qui”.

Le etichette sono state preparate in gruppo e non verranno tolte dopo l’evento: resteranno all’Urban Center. Un piccolo contributo che, come dicono gli stessi ragazzi, rimarrà alla città. Un po’ d’ansia per sabato? “Ci può stare”, ammette sorridendo. “Come per tutti i grandi eventi”.





La riforma e i 30 anni della cooperativa

Per la San Martino la riforma va nella direzione in cui la cooperativa lavora da tempo. “È assolutamente in linea con un’idea che avevamo in mente già da tempo come operatori del Terzo settore”, spiegano. “Per noi è importante dare voce ai nostri ragazzi, ascoltare quello che hanno da dirci, valorizzarlo e portarlo avanti con tutte le attività che possiamo offrire loro. Vogliamo intervenire nel campo della disabilità coinvolgendo sempre tutti i contesti. Il bando era impostato su questa idea e anche la riforma lo è”.

Al centro c’è soprattutto l’autodeterminazione. “Il punto centrale è stimolare in tutti i modi i processi di autodeterminazione dei nostri beneficiari”, spiegano dalla cooperativa. “Sono processi fondamentali per costruire progetti di vita davvero personalizzati e partecipati, come prevede la nuova riforma”.

Le giornate coincidono con i 30 anni della cooperativa. “È una coincidenza temporale, ma da sempre il nostro modo di festeggiare è fare qualcosa che resti alla comunità”, raccontano. “Anche questa volta i 30 anni di attività ci danno la possibilità di restituire al territorio l’esperienza fatta nel progetto e di condividerla. Ci dà soddisfazione guardare quello che abbiamo fatto finora, soprattutto quando lo condividiamo con il territorio e vediamo la risposta delle persone. Continuiamo a impegnarci a immaginare il futuro con progetti coerenti con questi tempi. Per il futuro, lo sguardo resta sempre all’orizzonte”.