Dathan Di Dio è il nuovo segretario generale della Filca Cisl Ragusa Siracusa. È stato eletto al termine del Consiglio generale tenuto nella sala conferenze della Cassa Edile di Siracusa. A completare la nuova segreteria sono Marilena Tuè e Christian Tribulato.

“La Filca Cisl territoriale riparte con entusiasmo e grande determinazione – ha voluto sottolineare Paolo D’Anca, segretario generale regionale della Filca Sicilia – La nostra federazione, radicata nel territorio, vuole continuare ad essere un punto di riferimento concreto per tutti i lavoratori che a noi si affidano. Alla nuova segreteria le congratulazioni dovute e gli auguri per un buon lavoro – ha aggiunto D’Anca – Un lavoro che deve avere un solo obiettivo: tutelare i lavoratori e fare in modo che la sicurezza diventi prioritaria in ogni singolo cantiere; dal più piccolo al più grande. Per questo, insieme alla Confederazione, non ci stancheremo mai di sedere ad ogni tavolo perché questo diritto non venga mai negato”.





Ai lavori del Consiglio generale della Filca Ragusa Siracusa, presente l’intera segreteria confederale guidata da Giovanni Migliore.

“Congratulazione a Dathan Di Dio e ai componenti della nuova segreteria – ha commentato il segretario generale della Ust – La Filca rappresenta uno dei punti di forza della nostra organizzazione e la sua presenza sul territorio è importante per vari aspetti. Sono lavoratori impegnati nella realizzazione delle nostre infrastrutture, autentica spina dorsale del nostro sistema viario e produttivo – ha sottolineato Migliore – La loro sicurezza deve restare centrale e per questo, insieme alla Filca, avvieremo insieme una campagna di sensibilizzazione ulteriore sul tema. Investire nella sicurezza dei lavoratori deve essere inteso come un investimento per le aziende”.