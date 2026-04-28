Dava fuoco a plastica e arbusti: anziano denunciato a Carlentini per combustione illecita di rifiuti

La mattina di venerdì, i Carabinieri della Stazione di Carlentini, in servizio perlustrativo di controllo del territorio, intervenivano nelle campagne limitrofe al paese dopo avere visto innalzarsi dense colonne di fumo nero.
L’anziano, proprietario del fondo interessato dal rogo, veniva identificato e denunciato in stato di libertà per combustione illecita di rifiuti poiché sorpreso a smaltire grossi arbusti e materiale plastico.
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