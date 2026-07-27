Dc e Lega insieme. Auteri: “Più forza alla Sicilia”

Politica · Democrazia Cristiana

“La nascita del progetto comune tra Democrazia Cristiana e Lega rappresenta una scelta politica chiara, fondata sui contenuti e sulla volontà di dare maggiore forza alla rappresentanza della Sicilia nelle prossime competizioni elettorali”. Lo dichiara il deputato regionale della Democrazia Cristiana Carlo Auteri, commentando l’esito della riunione che si è svolta nei giorni scorsi a Caltanissetta, alla presenza dei coordinatori regionali e provinciali, dei parlamentari e dei dirigenti del partito, dedicata alla definizione della strategia politica in vista delle prossime elezioni regionali e nazionali. “È un percorso che parte da lontano – sottolinea – già tracciato un anno fa durante la Festa dell’Amicizia, quando furono poste le basi di un progetto politico che oggi prende forma. Nel frattempo il confronto è proseguito con il contributo del nostro capogruppo Carmelo Pace e di tutta la classe dirigente, fino ad arrivare a una visione condivisa”.

Secondo Auteri, l’obiettivo è costruire una proposta politica fortemente radicata nei territori. “Nasce una proposta che mette al centro il territorio, la concretezza e la capacità di dare risposte ai cittadini – dice -. Sono valori che hanno sempre caratterizzato l’azione della Democrazia Cristiana e che trovano piena sintonia con il percorso avviato dalla Lega in Sicilia”.

Il deputato spiega che il progetto si concretizzerà attraverso una lista unica, che vedrà convivere nello stesso simbolo la Democrazia Cristiana e la Lega, il nuovo progetto politico sostenuto dal vice segretario federale della Lega Luca Sammartino. “L’obiettivo – precisa il parlamentare Ars – è dare vita a una forza politica ancora più competitiva, capace di rappresentare il Mezzogiorno, parlare il linguaggio dei territori e affrontare con maggiore autorevolezza le prossime sfide elettorali, dalle Regionali alle Politiche”.

Per Auteri, il collegamento con una forza nazionale rappresenta un valore aggiunto: “Essere parte di un progetto collegato a un partito nazionale significa poter portare con maggiore incisività ai tavoli di Roma le esigenze della Sicilia. Vogliamo essere protagonisti, non spettatori, nelle scelte che riguardano la nostra Isola”. Un progetto nato dalla condivisione di un metodo di lavoro e dalla convinzione, che soltanto unendo competenze, radicamento territoriale e rappresentanza nazionale “si possano ottenere risultati concreti per i siciliani – conclude -. È la strada giusta per rafforzare il peso politico della Sicilia e dare voce ai nostri territori. Insieme, costruiamo un grande progetto per il Mezzogiorno del Paese”.