Ddl all’Ars di FdI: “ampliare la campagna antincendio a sei mesi, trasformando gli operai “settantottisti” e “centounisti” in “centocinquantisti”

Il gruppo parlamentare di Fratelli d’Italia all’Ars ha presentato un disegno di legge che intende ampliare il periodo della campagna antincendio da quattro a sei mesi (dal 15 aprile al 15 ottobre), trasformando gli attuali operai “settantottisti” e “centounisti” in “centocinquantisti”.

“La tropicalizzazione del clima – dicono i deputati regionali FdI – impone una nuova strategia nella campagna antincendio in Sicilia, al fine di scongiurare eventi drammatici come quelli che si sono verificati nelle settimane precedenti. È ormai evidente la necessità di realizzare nella nostra isola una campagna antincendio più incisiva e capillare, dato che episodi gravissimi si sono verificati anche nei mesi antecedenti il cuore della stagione estiva. Abbiamo il dovere di intervenire sull’attività degli operai forestali e di farlo con immediatezza”.

Tale modifica normativa consentirà la copertura del servizio per sei mesi, aumentando notevolmente l’attività di salvaguardia e tutela del territorio. “Siamo certi, conoscendo la sensibilità del presidente Schifani e del nostro assessore Elena Pagana – concludono – che il Governo regionale vorrà accelerare al massimo verso questa soluzione, in modo da poter pianificare al meglio e per tempo l’organizzazione della campagna antincendio 2024”.