Ddl commercialisti. Cannata (FdI): “accesso rapido alla professione, semplificazione, digitalizzazione, tutele collettive, equo compenso”

“La riforma dei commercialisti e degli esperti contabili, esitata ieri dal Consiglio dei Ministri, risponde alle esigenze e alle richieste della categoria che da molto tempo chiedeva modifiche sostanziali. Accesso rapido alla professione, semplificazione, digitalizzazione, tutele collettive, equo compenso. Una risposta importante e organica alle domande e ai bisogni dei commercialisti”. Lo ha detto il deputato di Fratelli d’Italia Luca Cannata, vicepresidente della commissione Bilancio alla Camera.

“Il nostro governo Meloni ha mostrato grande attenzione al tema – aggiunge – e sono certo che il Parlamento farà in tempi rapidi il suo lavoro per garantire finalmente all’Ordine e a tutti coloro, cittadini e imprese, che si servono di questi professionisti, la riorganizzazione della professione”.