De Luca a Siracusa: “Liste per seggio, puntiamo a 100mila voti”. Bonomo guiderà il provinciale

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Il tour delle assemblee provinciali del Governo di Liberazione fa tappa a Siracusa, dove Cateno De Luca ha incontrato candidati, amministratori e quadri dirigenti per fare il punto sulla strategia politica e organizzativa di Sud chiama Nord, sul percorso nazionale avviato con Sindaci d’Italia e sulla definizione delle liste in vista delle prossime competizioni elettorali.

Al centro dell’assemblea, il rafforzamento della presenza territoriale, la costruzione delle candidature per le elezioni regionali e politiche e la necessità di accelerare sulla costituzione dei comitati comunali. Nel corso dell’incontro, De Luca ha inoltre ufficializzato la nomina dell’ex deputato regionale Mario Bonomo a portavoce provinciale delle liste.

Ad aprire i lavori dell’assemblea è stato il coordinatore regionale di Sud chiama Nord, Danilo Lo Giudice, che ha richiamato il percorso politico e organizzativo avviato dal movimento, sottolineando l’importanza delle assemblee provinciali come momento di confronto con candidati e quadri dirigenti. Lo Giudice ha evidenziato la necessità di rafforzare il radicamento territoriale e accelerare sulla costruzione delle liste, nel quadro della strategia di destrutturazione degli attuali schieramenti politici siciliani e del progetto nazionale che vede insieme Sud chiama Nord e Sindaci d’Italia.

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Il leader di Sud chiama Nord ha aperto il proprio intervento richiamando il ruolo determinante della provincia di Siracusa nella nascita del progetto nazionale che unisce Sud chiama Nord e Sindaci d’Italia, sottolineando in particolare il contributo del sindaco di Canicattini Bagni, Paolo Amenta.

“La provincia di Siracusa è stata ed è protagonista di questo percorso. Voglio ringraziare Paolo Amenta perché abbiamo condiviso una visione che mette al centro i sindaci e i territori, superando le appartenenze partitiche. È da questo confronto che è maturata l’idea di costruire un modello nazionale post-ideologico, capace di dare rappresentanza a chi ogni giorno amministra e affronta concretamente i problemi delle comunità”

De Luca ha ricordato il percorso che ha portato, il 4 ottobre ad Assisi, alla fondazione di Sindaci d’Italia, nato anche grazie al confronto avviato con Amenta a Palazzolo Acreide.

“Ci siamo guardati negli occhi e ci siamo chiesti a chi servissero le guerre tra schieramenti che spesso vengono imposte dall’alto. I cittadini hanno bisogno di servizi e risposte, non di contrapposizioni ideologiche. Da lì è nata l’idea di costruire un percorso diverso, fondato sull’esperienza degli amministratori locali”

Un progetto che, secondo De Luca, ha consentito alla Sicilia di assumere un ruolo di primo piano nello scenario politico nazionale.

“Siamo riusciti a creare una grande squadra di uomini e donne che oggi stanno cambiando alcune dinamiche politiche nazionali. Non so da quanto tempo la Sicilia non fosse protagonista di questi equilibri, ma oggi lo siamo con autorevolezza”

Il leader di Sud chiama Nord ha quindi ribadito le ragioni dell’intesa nazionale con il centrodestra, sottolineando la differenza rispetto alle interlocuzioni avute con il centrosinistra.

“Il centrosinistra voleva i nostri voti, ma pretendeva che entrassimo dalla finestra, perdendo la nostra identità. Il centrodestra, invece, ha accettato la nostra diversità e ha voluto valorizzare la nostra progettualità. Ha riconosciuto che questo modello può diventare un progetto nazionale e, soprattutto, ha accettato che in Sicilia abbiamo le mani libere. Siamo all’opposizione di questo tipo di destra in Sicilia. Siamo alternativi alle politiche, o meglio alle non politiche, del governo Schifani. Io non ho chiesto niente ai tavoli nazionali, se non il rispetto della nostra identità”

Da qui la conferma della strategia di destrutturazione degli attuali schieramenti, attraverso un progetto di governo a trazione civica, autonomista e progressista.

“Vogliamo far convergere su questa idea di Governo di Liberazione i sindaci, gli amministratori e tutti gli uomini e le donne che si sono resi conto che continuare ad alimentare certi sistemi non serve alla Sicilia. Abbiamo lanciato una sfida a 360 gradi, perché non esiste il peccato ideologico. Conta la capacità di amministrare e di ottenere risultati”

De Luca ha quindi rivendicato la propria candidatura alla presidenza della Regione Siciliana sulla base dell’esperienza amministrativa maturata.

“Dopo aver indossato cinque fasce, dopo quarant’anni di politica nei palazzi municipali, avanzo legittimamente la mia candidatura a sindaco di Sicilia. Lo faccio sulla scorta dell’esperienza e dei risultati maturati sul campo, non dei like ricevuti sui social”

Sul fronte elettorale, De Luca ha illustrato la strategia delle liste, già presentata lo scorso 18 luglio al Politeama di Palermo, con l’obiettivo di garantire una rappresentanza all’Assemblea regionale siciliana in tutte le province.

“Nel 2022 le liste avevano una funzione diversa. Oggi costruiamo liste per andare a seggio. Abbiamo alzato l’asticella e prendiamo come riferimento 100 mila voti per superare il 5% regionale. La partita principale si gioca nelle città metropolitane, ma nelle altre province dobbiamo costruire una strategia che ci consenta di conquistare una rappresentanza al Parlamento siciliano”

Uno dei passaggi centrali dell’incontro è stato l’annuncio della nomina di Mario Bonomo a portavoce provinciale delle liste per Siracusa.

De Luca ha spiegato che la scelta rientra nel nuovo modello organizzativo definito il 29 ottobre a Roma, quando gli è stato conferito il ruolo di portavoce unico del progetto nazionale, con la facoltà di individuare figure di riferimento nelle diverse province.

“Stiamo scegliendo persone che conoscano il territorio, abbiano esperienza politica e possano aiutarci nella valutazione delle tante richieste di candidatura. Il portavoce deve essere una figura super partes, non coinvolta direttamente nella competizione elettorale regionale”

Annunciando la nomina, De Luca ha sottolineato il rapporto personale e politico con Bonomo.

“Mi sono permesso di disturbare un vecchio amico e gli ho chiesto di mettere a disposizione la sua storia, le sue relazioni e l’amicizia che abbiamo sempre avuto, sapendo che questo lo avrebbe portato a rimanere fuori dalle candidature. Ho chiesto all’onorevole Mario Bonomo di accettare l’incarico di portavoce per la provincia di Siracusa”

“Ringrazio Cateno De Luca, ha detto Bonomo, per la fiducia e per avermi chiamato a contribuire a questo progetto. Accolgo l’incarico di portavoce provinciale delle liste con senso di responsabilità e con la volontà di mettere a disposizione la mia esperienza politica, la conoscenza del territorio e le relazioni costruite negli anni. Credo che la provincia di Siracusa possa svolgere un ruolo importante nel percorso del Governo di Liberazione. Il nostro compito sarà quello di favorire il confronto, valorizzare le competenze e costruire una squadra capace di rappresentare le diverse realtà della provincia. Lavoreremo per rafforzare la presenza del movimento nei comuni e contribuire alla definizione di un progetto politico che, partendo dai territori, guarda al futuro della Sicilia”

Nel corso dell’incontro, il leader di Sud chiama Nord ha affrontato anche il tema delle prossime elezioni politiche e del ruolo che il progetto confederale potrà assumere a livello nazionale.

“Il 18 febbraio a Roma nascerà il soggetto confederale che metterà insieme i movimenti civici delle diverse regioni. Stiamo lavorando attraverso venti conferenze regionali per costruire una rappresentanza nazionale fondata sui territori. È una prospettiva che può cambiare gli equilibri politici”

In questo quadro, De Luca ha indicato Paolo Amenta come una delle figure centrali della futura strategia nazionale, esprimendo la volontà di valorizzarne l’esperienza e il ruolo nel percorso avviato con Sindaci d’Italia.

Paolo Amenta ha ripercorso la nascita del progetto e il confronto avviato con Cateno De Luca, sottolineando come l’iniziativa rappresenti una visione politica che parte dall’esperienza degli amministratori locali per assumere una dimensione nazionale.

“Conosco perfettamente ciò che accade nei territori, le difficoltà che affrontano quotidianamente i sindaci siciliani e la distanza che troppo spesso separa le istituzioni dalle esigenze delle comunità. Inizialmente immaginavo un percorso regionale, ma sentivo che avevamo bisogno di un uomo vero, di una persona con l’energia e la capacità di raggiungere i territori e dare forza a questa idea. Il confronto con Cateno De Luca ha consentito di dare una prospettiva più ampia a quella intuizione”

Per Amenta, Sindaci d’Italia rappresenta una visione che supera i confini regionali e le tradizionali appartenenze politiche, mettendo al centro il ruolo dei sindaci, la conoscenza diretta dei problemi delle comunità e la necessità di costruire una rappresentanza capace di partire dal basso.

“Il progetto Sindaci d’Italia nasce proprio da questa consapevolezza: l’esperienza di chi amministra quotidianamente i territori può diventare il punto di partenza per costruire una nuova visione politica nazionale. Non si tratta soltanto di mettere insieme amministratori, ma di dare una prospettiva comune a esperienze, competenze e sensibilità diverse, partendo dai bisogni reali dei cittadini e dalla capacità di dare risposte concrete”

Un passaggio dell’assemblea è stato dedicato anche a Salvatore Gallo, indicato da De Luca tra i primi protagonisti del progetto nella provincia di Siracusa.

Gallo ha ricordato il proprio percorso di avvicinamento a Sud chiama Nord e la scelta di sostenere pubblicamente De Luca, sottolineando il contributo determinante di Paolo Amenta alla costruzione della nuova prospettiva nazionale.

“Con Paolo si è completato un ragionamento che ha dato una visione importante al progetto. Da Palazzolo Acreide è partito un percorso che, in pochissimo tempo, ha assunto una dimensione nazionale. Il nostro obiettivo è scardinare un sistema che troppo spesso costringe i sindaci a dipendere dalle appartenenze politiche per ottenere risorse e risposte per i propri territori”

Gallo ha infine richiamato le difficoltà economiche e occupazionali della provincia di Siracusa, evidenziando la necessità di costruire nuove prospettive di sviluppo, soprattutto per i giovani, e di superare un modello che continua a dipendere in larga parte dalle attività della zona industriale.

Il tour delle assemblee provinciali del Governo di Liberazione proseguirà oggi, lunedì 16 novembre, con la tappa di Messina, per poi concludersi martedì 17 novembre con gli appuntamenti di Palermo e Trapani. Un percorso di confronto con candidati e quadri dirigenti finalizzato a rafforzare l’organizzazione territoriale, definire le strategie elettorali e consolidare il progetto politico promosso da Cateno De Luca in vista delle prossime competizioni elettorali.