Debito da 1,2 milioni di euro per il Comune di Carlentini: il Tar nomina Daniel Amato commissario ad acta

Il Tar di Catania ha nominato un commissario ad acta per dare esecuzione a una sentenza della Corte d’Appello di Catania che riconosce un risarcimento da 1,2 milioni di euro a favore di due cittadine. La nomina è ricaduta su Daniel Amato, ex comandante della Polizia municipale di Francofonte e attuale comandante della Polizia provinciale di Siracusa. Dirigente dell’Area Anticorruzione del Comune di Melilli, docente universitario ed esperto in diritto amministrativo, Amato è stato designato direttamente dal Giudice Amministrativo come ausiliario super partes.

Il Tribunale amministrativo ha affidato al Commissario il compito di avviare un procedimento formale per la rateizzazione del debito, vista l’impossibilità dell’Ente di accedere a forme di finanziamento tradizionali.

I giudici amministrativi ritengono impercorribile l’ipotesi di far ricorso all’accensione di un mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti, in quanto il Comune non soddisfa i requisiti. “Pertanto – si legge nel provvedimento del tribunale – la sola strada che può essere percorsa consiste nella rateizzazione ultratriennale del pagamento, previo accordo con i soggetti creditori anche in ordine agli interessi legali da corrispondere, onde scongiurare eventi (come la procedura di riequilibrio finanziario o la dichiarazione di dissesto) che in concreto renderebbero più difficoltosa l’esecuzione del titolo di cui è stata chiesta l’ottemperanza e si tradurrebbero, pertanto, in un sostanziale svantaggio per le stesse ricorrenti. La rateizzazione ultratriennale del pagamento dovrà tener conto, altresì, delle effettive possibilità del Comune di attingere dagli esercizi di bilancio futuri al fine di corrispondere i vari ratei”.

La convocazione delle parti è fissata per il 19 novembre al Palazzo Municipale di Carlentini, mentre il Comune dovrà presentare entro 15 giorni una relazione sulle proprie capacità finanziarie. Il provvedimento è immediatamente esecutivo.