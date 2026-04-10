Decreto bollette è legge, bonus da 115 euro: ecco a chi spetta

Il Senato della Repubblica Italiana ha dato il via libera definitivo al decreto bollette, che ora è legge. Il provvedimento è stato approvato con 102 voti favorevoli, 64 contrari e 2 astenuti, rispettando la scadenza fissata per il 21 aprile.

Il testo introduce una serie di misure per affrontare il caro energia e sostenere famiglie e imprese, intervenendo anche su trasparenza, telemarketing e politiche energetiche.

Bonus e sostegni alle famiglie

Tra le principali novità c’è un contributo straordinario da 115 euro per il 2026 destinato ai beneficiari del bonus sociale per l’energia elettrica. Inoltre, i venditori potranno riconoscere contributi volontari anche a famiglie con Isee fino a 25mila euro.

Prevista anche l’estensione degli aiuti al teleriscaldamento per le famiglie economicamente svantaggiate, con l’introduzione di una compensazione specifica.

Più trasparenza nel mercato energetico

Entro sei mesi, ARERA dovrà definire nuove regole per garantire maggiore trasparenza sui margini di profitto degli operatori nel settore energia, con obblighi di rendicontazione periodica.

Imprese e incentivi

Per le utenze non domestiche è previsto un meccanismo per ridurre il costo delle bollette, attraverso una revisione degli incentivi del Conto energia per gli impianti fotovoltaici sopra i 20 kW.

Introdotto anche un aumento dell’aliquota IRAP per le imprese del comparto energetico, che passa dal 3,9% al 5,9% per il biennio 2026-2027.

Carbone e sicurezza energetica

Una delle misure più discusse riguarda la proroga dell’utilizzo delle centrali a carbone fino al 2038, ben oltre le scadenze previste dal Piano nazionale energia e clima. La scelta è motivata dalla necessità di garantire la sicurezza energetica in caso di emergenza.

Stretta sul telemarketing

Il decreto introduce anche nuove regole contro il telemarketing aggressivo nel settore energetico. Saranno vietate le chiamate e i messaggi commerciali senza consenso esplicito del consumatore.

I contratti conclusi in violazione delle nuove norme saranno nulli, e gli utenti potranno segnalare eventuali abusi al Garante per la privacy e all’AGCOM.