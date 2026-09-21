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Degrado all’Isola ecologica di via Augusta, la segnalazione di un lettore
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Un lettore, tramite il nostro canale Whatsapp, ci segnala degrado all’Isola ecologica di via Augusta
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oggi
Segnalazione su Anapo: letto del fiume tra Diddino e svincolo di Belvedere
«Bella veduta del nostro fiume Anapo,a circa 50 metri c'è il letto del fiume e non è un bel vedere.…» un lettore
ieri
Siracusa, distacco di calcinacci al cimitero
«Volevo segnalare la situazione del cimitero considerando che vado tutte le settimane ed è da più di un…» un lettore
2 giorni fa