Democrazia partecipata a Siracusa, da oggi si vota online: quattro progetti in gara

Sono i cittadini a decidere come spendere una parte dei fondi del Comune. Da oggi, venerdì 23 ottobre, alle 15, fino alle 15 dell’11 novembre, i siracusani possono votare online i progetti di Democrazia partecipata 2026.
I quattro progetti
I progetti ammessi al voto sono quattro:
“Una pensilina per ricordare l’importanza del dono”, proposto dall’Avis Siracusa;
“Parco agorà Fontane Bianche – terza fase”, proposto dall’associazione Io amo Fontane Bianche;
“Faremo strada per l’ambiente”, proposto dal comitato Faremo strada Cassibile Fontane Bianche, che riguarda solo le zone di Cassibile e Fontane Bianche;
“Bike park Siracusa in sella”, proposto da Vittorio Gambuzza.
Chi può votare e come
Possono votare tutti i residenti nel Comune di Siracusa che hanno almeno 16 anni. Si vota online sulla piattaforma www.camelot.vote/siracusa, accedendo con Spid, carta d’identità elettronica o Carta nazionale dei servizi.
Ognuno può votare una sola volta e scegliere al massimo tre progetti. Prima di votare, il Comune consiglia di guardare il video “Come si vota” e di leggere le schede dei progetti sulla stessa pagina.
Dopo la conferma il voto non si può più modificare e non si può accedere di nuovo alla piattaforma per votare. Conviene quindi controllare bene le proprie scelte prima di inviarle. Alla fine la piattaforma rilascia una ricevuta.