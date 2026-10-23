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Democrazia partecipata a Siracusa, da oggi si vota online: quattro progetti in gara

di Oriana Gionfriddo ·
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piazza duomo sr

Sono i cittadini a decidere come spendere una parte dei fondi del Comune. Da oggi, venerdì 23 ottobre, alle 15, fino alle 15 dell’11 novembre, i siracusani possono votare online i progetti di Democrazia partecipata 2026.


I quattro progetti

I progetti ammessi al voto sono quattro:

“Una pensilina per ricordare l’importanza del dono”, proposto dall’Avis Siracusa;

“Parco agorà Fontane Bianche – terza fase”, proposto dall’associazione Io amo Fontane Bianche;

“Faremo strada per l’ambiente”, proposto dal comitato Faremo strada Cassibile Fontane Bianche, che riguarda solo le zone di Cassibile e Fontane Bianche;

“Bike park Siracusa in sella”, proposto da Vittorio Gambuzza.

Chi può votare e come

Possono votare tutti i residenti nel Comune di Siracusa che hanno almeno 16 anni. Si vota online sulla piattaforma www.camelot.vote/siracusa, accedendo con Spid, carta d’identità elettronica o Carta nazionale dei servizi.

Ognuno può votare una sola volta e scegliere al massimo tre progetti. Prima di votare, il Comune consiglia di guardare il video “Come si vota” e di leggere le schede dei progetti sulla stessa pagina.

Dopo la conferma il voto non si può più modificare e non si può accedere di nuovo alla piattaforma per votare. Conviene quindi controllare bene le proprie scelte prima di inviarle. Alla fine la piattaforma rilascia una ricevuta.

Oriana Gionfriddo

Oriana Gionfriddo

Giornalista pubblicista dal 2018, laureata in Sociologia con un master in Social Media al Sole 24 Ore. In redazione dal 2020, racconta il sociale e le storie del territorio ed è specializzata…

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