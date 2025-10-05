Democrazia partecipata a Siracusa, il Forum del Terzo Settore solleva perplessità sul regolamento

Partita la fase di votazione online dei progetti di democrazia partecipata 2025 nel Comune di Siracusa, ma non mancano riflessioni e preoccupazioni sul funzionamento del nuovo regolamento approvato dal Consiglio comunale lo scorso 24 ottobre 2024.

Se da un lato la partecipazione dei cittadini rappresenta un segnale positivo, dall’altro — secondo il Forum del Terzo Settore della provincia di Siracusa — emergono alcune criticità che rischierebbero di compromettere il valore stesso dello strumento di democrazia diretta.

Il nuovo regolamento introduce all’articolo 4 la possibilità per i cittadini di esprimere fino a tre preferenze nella fase di voto. Un’apertura che, nelle intenzioni, avrebbe dovuto favorire la collaborazione tra i proponenti ma che per Stefano Gugliotta, potravoce del Forum del Terzo Settore, potrebbe prestarsi alla formazione di veri e propri “cartelli” tra progetti legati allo stesso sito o alla stessa area di intervento.

Un’altra criticità sottolineata riguarda la possibilità per più soggetti di presentare proposte relative al medesimo sito di interesse, con il rischio che un gruppo organizzato riesca a concentrare l’intero budget su un solo ambito, vanificando l’obiettivo di equa distribuzione delle risorse.

Un punto particolarmente contestato da Gugliotta e dal Forum è la cancellazione del precedente articolo 3 del regolamento, che stabiliva che nessun progetto potesse superare il 30% del budget complessivo disponibile. Venuta meno questa limitazione, oltre la metà dei progetti ammessi alla votazione 2025 (8 su 15) ha un valore stimato superiore ai 49 mila euro sui 50 mila complessivi stanziati per quest’anno. In pratica, osserva il Forum, la possibilità di votare tre progetti rischia di essere solo formale, poiché un unico progetto potrebbe assorbire l’intero budget disponibile.

Il portavoce del Forum del Terzo Settore provinciale, Stefano Gugliotta, esprime quindi preoccupazione per le scelte operate dal Consiglio comunale. “La leggerezza con cui all’unanimità è stato eliminato il precedente articolo 3 rappresenta un vulnus al concetto stesso di democrazia partecipata, che rischia di trasformarsi in una sorta di conventicola organizzata”.

Gugliotta invita a un maggiore coinvolgimento della città, della società civile e del terzo settore nelle fasi di definizione delle regole, per rafforzare la trasparenza e l’efficacia dello strumento. “Occorre rivedere l’intero regolamento – prosegue -, prevedendo ad esempio che chi ha già ottenuto un finanziamento non possa ripresentare progetti sullo stesso sito e che i fondi vengano distribuiti anche in base ai quartieri”.

Dal 2016, ricorda il Forum, il Comune di Siracusa ha restituito alla Regione Siciliana 282.799,21 euro di fondi destinati alla democrazia partecipata e mai utilizzati (fonte: spendiamolinsieme.it). A ciò si aggiunge il dato preoccupante della scarsa partecipazione dei cittadini: nel 2024 ha votato meno dell’1% degli aventi diritto.

“Se i cittadini mostrano disaffezione verso questo importante strumento di democrazia diretta — conclude Gugliotta — il Consiglio comunale dovrebbe aprire una discussione seria nel merito e operare di conseguenza. È necessario restituire fiducia, trasparenza e senso autentico di partecipazione”.