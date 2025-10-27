Depuratori, milioni sprecati e posti a rischio: “Così si ignora il vero problema dei reflui a Siracusa”

L’ex assessore Carlo Gradenigo denuncia il paradosso della gestione idrica nel Siracusano: si spendono 78 milioni per spostare reflui già depurati e salvare pochi posti, mentre restano inascoltati i progetti per il riuso e la potabilizzazione delle acque.

Negli ultimi giorni si parla molto di reflui, Porto Grande, IAS e depurazione. Un tema che, per l’ex assessore Carlo Gradenigo, rappresenta sì un segnale di ritrovata attenzione collettiva, ma anche il sintomo di una confusione politica e tecnica che rischia di costare cara ai cittadini e all’ambiente.

“Lascia basiti – afferma Gradenigo – l’idea di dismettere un depuratore civile perfettamente funzionante, quello di Canalicchio, per allacciare i reflui già depurati di tre Comuni a un altro impianto, l’IAS di Priolo, che da anni non funziona come dovrebbe”. Secondo Gradenigo, il piano in discussione comporterebbe un investimento pubblico di 78 milioni di euro per collegamenti e nuovi impianti, senza risolvere i problemi strutturali del sistema. “Si rischia – spiega – di sacrificare i lavoratori di Canalicchio per salvare i cinquanta posti dell’impianto IAS, spendendo milioni per continuare a scaricare in mare la stessa quantità di acqua depurata”.

A questo si aggiunge un ulteriore elemento di incoerenza: i Comuni ancora privi di depuratore (come Augusta) costruiranno un terzo impianto ex novo, invece di puntare su una gestione integrata delle risorse. La denuncia di Gradenigo non risparmia le grandi aziende del polo industriale – Eni, Lukoil, Sasol e Sonatrach – che per decenni, come documentato da inchieste giornalistiche, avrebbero scaricato sostanze inquinanti proprio attraverso il depuratore IAS.

“Ora – sottolinea – quelle stesse società costruiscono un quarto depuratore tutto loro, lasciando a Regione e cittadini il costo dei lavoratori che da settembre 2026 non serviranno più alle imprese”. Nel mirino anche la classe politica, accusata di muoversi senza visione, cercando solo nuovi fondi per coprire emergenze.

“Si parla di milioni di euro, ma nessuno cita il riuso dei reflui in agricoltura o industria, né il problema della salinità dell’acqua, che ne impedisce il recupero. Eppure – ricorda Gradenigo – esistono già progetti approvati e finanziati nel contratto di gestione SIAM e nel Piano d’Ambito, che prevedono interventi per potabilizzare l’acqua e azzerare gli scarichi nel Porto Grande. Tutto “scritto nero su bianco da quattro anni”, ma rimasto lettera morta.

L’appello finale è a tornare alla logica e alla pianificazione: “Se si vuole davvero uscire dalla retorica – conclude Gradenigo – occorre ripartire da un approccio integrato del servizio idrico, che ottimizzi tempi, risorse e competenze. Solo così si potrà garantire una gestione sostenibile e trasparente, senza sprechi e senza sacrificare lavoratori e territorio”.