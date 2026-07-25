Derattizzazione a Siracusa, Melfi sospende la protesta: “Attendo i documenti promessi”

Attualità · palazzo vermexio

“Dopo l’occupazione dell’Aula Consiliare, iniziata per ottenere risposte chiare sulla gestione del servizio di derattizzazione in città, ho deciso di sospendere momentaneamente la mia protesta”.

Così Matteo Melfi, consigliere comunale che, nelle scorse ore ha dato vita a una protesta a Siracusa occupando giorno e notte l’aula all’ultimo piano di Palazzo Vermexio.

“Desidero ringraziare l’assessore Aloschi, che è venuto personalmente a confrontarsi con me in aula Consiliare, dimostrando disponibilità al dialogo e assumendo un preciso impegno istituzionale. – ha detto – L’assessore mi ha rassicurato che, entro la prossima settimana, mi verrà consegnata dall’ufficio competente la mappatura completa delle postazioni in cui sono collocate le trappole per la derattizzazione. È la documentazione che ho richiesto fin dall’inizio e che ritengo indispensabile per garantire trasparenza e consentire un controllo puntuale sull’attività svolta”.

“Tengo a precisare – continua Melfi – che la mia protesta non è mai stata contro qualcuno in particolare e, soprattutto, non è rivolta agli operatori che ogni giorno svolgono con impegno il proprio lavoro sul territorio. La mia richiesta è sempre stata indirizzata al settore competente, affinché venisse fatta piena chiarezza sulle modalità di esecuzione del servizio e sulla documentazione relativa agli interventi effettuati e al relativo monitoraggio.

Le numerose segnalazioni ricevute dai cittadini rendevano doveroso chiedere risposte e trasparenza. Per questo ho ritenuto necessario intraprendere una protesta forte ma sempre finalizzata esclusivamente alla tutela della salute pubblica, degli animali e dell’interesse della collettività”.

“Oggi, preso atto dell’impegno assunto dall’assessore, sospendo la protesta con spirito di collaborazione istituzionale, in attesa che quanto promesso venga concretamente mantenuto. – spiega – Questa, però, è soltanto una sospensione. Continuerò a seguire con la massima attenzione l’evolversi della vicenda e, qualora gli impegni assunti non dovessero essere rispettati o la documentazione prodotta dagli uffici risultasse incompleta, non esiterò a riprendere ogni iniziativa politica e istituzionale necessaria. – e poi conclude – Ringrazio i tanti cittadini che mi hanno sostenuto e che in questi giorni hanno continuato a inviarmi segnalazioni. Il loro supporto dimostra quanto il tema della derattizzazione e della trasparenza amministrativa sia sentito dalla città.”