Derattizzazione e disinfestazione a Siracusa, Melfi: “Servono trasparenza e controlli”

Politica · Igiene urbana

La presenza sempre più diffusa di topi e blatte in diversi quartieri di Siracusa finisce al centro dell’attenzione della Terza commissione consiliare. A sollevare la questione è il consigliere comunale Matteo Melfi, che chiede maggiore trasparenza sulle modalità con cui vengono eseguiti gli interventi di derattizzazione e disinfestazione programmati dal Comune.

Nel corso della seduta, Melfi ha chiesto chiarimenti agli uffici competenti sul sistema utilizzato per la derattizzazione, domandando in particolare se gli interventi vengano effettuati mediante semplici esche o attraverso appositi contenitori di sicurezza (bait station), soluzione prevista per ridurre i rischi nei confronti degli animali e garantire il rispetto della normativa.

Tra le richieste avanzate anche quella di acquisire la mappatura completa delle postazioni installate sul territorio, con l’indicazione della loro esatta ubicazione. “Mi è stato riferito che tale documentazione non è immediatamente disponibile negli uffici e che dovrà essere richiesta al direttore dell’esecuzione del contratto, che predisporrà una relazione tecnica -, afferma Melfi -. Ancora più sorprendente è stato apprendere che non vi è certezza neppure sul fatto che le postazioni siano numerate e identificabili per consentirne un adeguato monitoraggio“.

Da qui le perplessità del consigliere sulla possibilità, da parte dell’amministrazione, di verificare l’effettiva esecuzione del servizio. “Come può l’ufficio Igiene urbana controllare che gli interventi vengano realmente effettuati se non dispone della mappa delle postazioni e non conosce le modalità con cui queste vengono monitorate?”, si chiede Melfi, definendo la risposta ricevuta “perplimente“, soprattutto per un servizio che riguarda la salute pubblica.

Durante la commissione, aggiunge il consigliere, è stato confermato che le postazioni di derattizzazione dovrebbero essere numerate, segnalate con apposita cartellonistica ben visibile – soprattutto in presenza di bambini – e riportare le informazioni sul prodotto utilizzato.

“Eppure nella realtà cittadina queste postazioni risultano raramente visibili. Per questo motivo nutro forti dubbi sull’effettiva capillarità e sull’efficacia degli interventi pubblicizzati. Se le postazioni non sono distribuite in maniera adeguata e non sono facilmente individuabili secondo quanto previsto, è legittimo chiedersi se il servizio stia producendo i risultati attesi“.

Melfi riferisce infine di aver ottenuto dagli uffici l’impegno a trasmettere nelle prossime ore la documentazione richiesta. “Analizzerò con attenzione la mappatura perché su temi che riguardano la salute pubblica non possono esserci zone d’ombra o approssimazione. I cittadini hanno diritto a sapere come vengono impiegate le risorse pubbliche e ad avere la certezza che gli interventi di derattizzazione e disinfestazione siano realmente efficaci e svolti nel pieno rispetto delle norme“.