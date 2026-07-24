Derattizzazione, Melfi passa la notte al Comune: “Resterò finché non avrò risposte”

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Video · la protesta

rima notte trascorsa nell’aula consiliare di Palazzo Vermexio per il consigliere comunale Matteo Melfi, che ha avviato una protesta simbolica per chiedere chiarimenti sugli interventi di derattizzazione in città.

“Non è una risposta che deve essere data al consigliere Melfi, ma alla città”, ha dichiarato. Al centro della protesta la presenza sempre più frequente di topi e blatte segnalata da cittadini in diverse zone di Siracusa e la richiesta di informazioni sull’effettiva esecuzione degli interventi annunciati dall’amministrazione.

Nei giorni scorsi era stato pubblicato un calendario delle operazioni di derattizzazione, ma secondo il consigliere mancherebbero riscontri concreti sul territorio. “È stato pubblicato un calendario sui social, ma in giro non si sono viste queste scatolette. Ho chiesto dove fossero state collocate e non ho avuto risposta”, ha spiegato.

Per questo motivo Melfi ha deciso di proseguire la sua iniziativa fino a quando non riceverà chiarimenti. “Rimarrò qui finché non avrò una risposta. Se durante la giornata non ci saranno novità, trascorrerò anche una seconda notte in aula consiliare”.

Nelle ultime ore, tuttavia, qualcosa sembra essersi mosso. “Alcuni cittadini mi hanno inviato fotografie di postazioni per la derattizzazione che fino alla mattina precedente non c’erano. Sul mio profilo Facebook è stata pubblicata anche l’immagine di una scatoletta appena installata”, ha raccontato.

Per il consigliere, se la protesta dovesse contribuire ad accelerare gli interventi e a ottenere risultati concreti per la città, l’iniziativa avrebbe già raggiunto il suo scopo. “Se questa occupazione dell’aula consiliare porta benefici ai cittadini, allora ben venga”, ha concluso.

Il consigliere comunale Ivan Scimonelli ha dichiarato: “Esprimo la mia solidarietà a nome del gruppo INSIEME al consigliere Matteo Melfi per l’iniziativa intrapresa oggi a tutela delle prerogative del proprio mandato consiliare. L’accesso agli atti e il diritto ad ottenere risposte dall’Amministrazione non sono concessioni, ma strumenti indispensabili affinché un consigliere possa svolgere il proprio ruolo di controllo nell’interesse della città. Mi permetto anche di dargli il benvenuto, seppur simbolicamente, nella parte dell’Aula che da tempo conosce bene cosa significhi scontrarsi con muri di gomma, ritardi e silenzi. Chi oggi sperimenta sulla propria pelle queste difficoltà comprende quanto sia fondamentale difendere i diritti di tutti i consiglieri, indipendentemente dalla collocazione politica.”