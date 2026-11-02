Derby Avola-Siracusa, nessuna criticità: positivo il bilancio della Questura

Attualità · Sicurezza

L’atteso derby siracusano tra la compagine di Avola e la squadra del Siracusa si è disputato in un clima di sana competizione sportiva grazie al perfetto funzionamento delle forze di sicurezza e prevenzione messe in campo dalla Questura di Siracusa e per la lodevole postura mostrata nei giorni antecedenti l’incontro dalle due società sportive e dalle due tifoserie avversarie.

Sotto il coordinamento dell’Ufficio di Gabinetto del Questore, la forza di polizia schierata a tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica ha ottenuto il risultato auspicato alla vigilia, evidenziando una perfetta sincronia tra i due ambiti complementari ma differenti di tutela: “safety e security”, previsti dalle linee guida del Ministero dell’Interno.

Il successo dei servizi di ordine pubblico lascia presagire che il prosieguo dell’anno calcistico possa svolgersi in un clima sereno e sicuro e che, grazie a questo, le famiglie possano assistere agli aventi sportivi, negli stadi di questa provincia, in sicurezza.