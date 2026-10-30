Derby Avola-Siracusa: trasferta consentita, 200 biglietti per i tifosi aretusei

Cronaca · calcio

Si è tenuto ieri in Questura il tavolo tecnico con tutti gli attori istituzionali e le società coinvolte nell’evento calcistico che si terrà domenica prossima ad Avola, quando nel derby provinciale, valevole per il campionato di Serie D Girone I, si incontreranno, allo stadio Meno Di Pasquale, la compagine di Avola e il Siracusa.

Un derby atteso da oltre 50 anni che, con le dovute misure organizzative, consentirà la trasferta ai tifosi aretusei per godersi un momento di sport e di comunità.

I biglietti per la tifoseria ospite sono disponibili nel numero massimo di 200 e saranno venduti esclusivamente ai residenti nella città di Siracusa. Tutti gli altri biglietti saranno in vendita esclusivamente ai tifosi locali residenti ad Avola.

Sarà possibile acquistare i tagliandi fino alle 19 del giorno precedente all’incontro, presso le ricevitorie abilitate dalle due società sportive.

In occasione dell’evento sportivo, è stato accuratamente predisposto un dispositivo a tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, ma si fa grande affidamento al senso di responsabilità dei tifosi ospiti e locali per un sereno svolgimento dell’incontro di calcio.

Le due società hanno pienamente recepito ciò che è stato predisposto nel corso del tavolo tecnico e con un comunicato congiunto hanno invitato le proprie tifoserie a sostenere le proprie squadre nel pieno rispetto degli avversari, sottolineando che “tifare la propria squadra del cuore allo stadio è un diritto per ogni sostenitore, ma farlo in un clima di correttezza sportiva fa la differenza”.