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Cronaca calcio

Derby Avola-Siracusa: trasferta consentita, 200 biglietti per i tifosi aretusei

di Oriana Gionfriddo ·
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Allenamento Siracusa calcio

Si è tenuto ieri in Questura il tavolo tecnico con tutti gli attori istituzionali e le società coinvolte nell’evento calcistico che si terrà domenica prossima ad Avola, quando nel derby provinciale, valevole per il campionato di Serie D Girone I, si incontreranno, allo stadio Meno Di Pasquale, la compagine di Avola e il Siracusa.

Un derby atteso da oltre 50 anni che, con le dovute misure organizzative, consentirà la trasferta ai tifosi aretusei per godersi un momento di sport e di comunità.
I biglietti per la tifoseria ospite sono disponibili nel numero massimo di 200 e saranno venduti esclusivamente ai residenti nella città di Siracusa. Tutti gli altri biglietti saranno in vendita esclusivamente ai tifosi locali residenti ad Avola.
Sarà possibile acquistare i tagliandi fino alle 19 del giorno precedente all’incontro, presso le ricevitorie abilitate dalle due società sportive.
In occasione dell’evento sportivo, è stato accuratamente predisposto un dispositivo a tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, ma si fa grande affidamento al senso di responsabilità dei tifosi ospiti e locali per un sereno svolgimento dell’incontro di calcio.
Le due società hanno pienamente recepito ciò che è stato predisposto nel corso del tavolo tecnico e con un comunicato congiunto hanno invitato le proprie tifoserie a sostenere le proprie squadre nel pieno rispetto degli avversari, sottolineando che “tifare la propria squadra del cuore allo stadio è un diritto per ogni sostenitore, ma farlo in un clima di correttezza sportiva fa la differenza”.

Oriana Gionfriddo

Oriana Gionfriddo

Giornalista pubblicista dal 2018, laureata in Sociologia con un master in Social Media al Sole 24 Ore. In redazione dal 2020, racconta il sociale e le storie del territorio ed è specializzata…

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