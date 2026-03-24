Detenuto morto in carcere ad Augusta: disposta l’autopsia sul corpo di Francesco Capria

La Procura della Repubblica di Siracusa ha ufficialmente disposto lo svolgimento di accertamenti tecnici non ripetibili, un passo necessario per fare piena luce sulle cause del decesso di Francesco Capria, il 41enne messinese morto lo scorso 18 marzo ad Augusta.

Il Sostituto Procuratore, Violetta Leonardi, ha fissato per domani alle 12 il conferimento dell’incarico al medico legale e nel pomeriggio dello stesso giorno, verrà eseguito l’esame autoptico sulla salma dell’uomo. Al momento, il fascicolo ipotizza il reato di omicidio colposo, ma l’indagine risulta ancora diretta contro ignoti. I familiari della vittima – la madre Giovanna Giunta e i fratelli Salvatore, Tania e Maria Capria – sono stati formalmente avvisati del provvedimento e avranno la facoltà di nominare i propri consulenti tecnici e difensori di fiducia per assistere agli accertamenti e garantire la massima tutela in questa delicata fase d’indagine.

L’autopsia sarà fondamentale per determinare le cause della scomparsa del 41enne e se vi siano responsabilità di terzi.