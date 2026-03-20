Era il 23 gennaio 2026 quando il Magistrato di Sorveglianza di Messina interveniva sull’istanza presentata dalla difesa di un detenuto nel carcere di Barcellona Pozzo di Gotto. La richiesta, formulata in via d’urgenza, puntava alla sospensione dell’esecuzione della pena o, in alternativa, alla detenzione domiciliare, evidenziando gravi condizioni di salute. Poco meno di due mesi dopo, il 18 marzo, Francesco Capria è morto nel carcere di Augusta Brucoli, dove nel frattempo era stato trasferito. La salma è stata posta sotto sequestro dall’autorità giudiziaria, che dovrà ora chiarire le cause del decesso ed eventuali profili di responsabilità: la Procura di Siracusa, infatti, ha aperto un’indagine e disposto l’autopsia.

Nel provvedimento risalente a meno di 60 giorni fa si legge che, nel caso di un detenuto, per accogliere un’istanza urgente deve emergere in modo inequivocabile che la prosecuzione della detenzione possa causare un grave pregiudizio. Presupposto che, secondo il giudice, “allo stato non appare sussistere”. Determinante è stata la valutazione sanitaria della casa circondariale, dalla quale – si legge ancora – “non si evince, in ragione delle patologie psichiatriche, una condizione di incompatibilità con il regime carcerario”. Allo stesso tempo, il magistrato aveva ritenuto “inopportuna” la detenzione domiciliare, considerata non idonea a garantire un controllo costante da parte del Dipartimento di Salute Mentale.

Per queste ragioni, l’istanza è stata rigettata in via provvisoria, con trasmissione degli atti al Tribunale di Sorveglianza e agli enti competenti – DSM, Uepe e direzione dell’istituto – per verificare la possibilità di individuare una struttura residenziale assistita compatibile con le condizioni del detenuto. Troppo tardi. La morte di Francesco Capria riporta al centro il tema della gestione dei detenuti con fragilità psichiatriche e apre interrogativi rilevanti sulla fragilità del sistema carcerario. Capria, 41enne nato a Messina, stava scontando una condanna complessiva di 6 anni e 8 mesi, con fine pena fissata al 22 febbraio 2034, in base a un provvedimento di cumulo emesso dalla Procura peloritana.

Il 23 gennaio 2026, il Magistrato di Sorveglianza di Messina aveva esaminato la richiesta avanzata dall’avvocato difensore Giuseppe Bonavita per ottenere la sospensione dell’esecuzione della pena o, in subordine, la detenzione domiciliare. L’istanza si fondava sulla presenza di gravi condizioni di salute, sia fisiche sia psichiatriche, ma il giudice ha tuttavia rigettato la richiesta nella fase d’urgenza perché le condizioni di Capria, pur rilevanti, non erano state ritenute tali da rendere necessaria un’immediata sospensione della pena così come il regime di detenzione domiciliare. Non era un diniego definitivo: gli atti sono stati trasmessi al Tribunale di Sorveglianza per le determinazioni di competenza, mentre contestualmente è stato disposto l’invio della documentazione al Dipartimento di Salute Mentale, all’Ufficio di esecuzione penale esterna e alla direzione dell’istituto penitenziario, affinché venisse verificata la disponibilità di una struttura residenziale assistita compatibile con le condizioni del detenuto.

Di fatto, il quadro delineato dal magistrato indicava la necessità di individuare una soluzione alternativa al carcere, ma non nell’immediatezza e non nelle forme richieste dalla difesa. In attesa di queste verifiche e della decisione collegiale, Capria è rimasto in stato di detenzione. Nel frattempo è intervenuto il trasferimento nel carcere di Augusta Brucoli, dove si è consumato il decesso. Un passaggio temporale e logistico che oggi assume un peso centrale nella ricostruzione dei fatti. Almeno a detta dell’avvocato Bonavita che ha sollevato pubblicamente il caso: “eravamo in attesa che fissassero udienza al Tribunale di Sorveglianza. È l’ennesima morte di detenuti al carcere di Augusta Brucoli. Ho parlato con il garante dei detenuti di Siracusa. È il terzo caso di morti in carcere ad Augusta”.

La vicenda – come sostenuto dal legale – presenterebbe diversi elementi di criticità che saranno ora oggetto di approfondimento da parte della Procura della Repubblica di Siracusa che con il sequestro della salma e la disposizione dell’autopsia ha avviato una fase di accertamento che dovrà chiarire se vi siano state carenze, omissioni o ritardi determinanti. Ma al di là delle responsabilità individuali, il caso riporta al centro una questione più ampia: la morte di Francesco Capria era evitabile o è stata l’ennesima tragedia umana simbolo di un corto circuito istituzionale?