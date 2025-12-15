Detenuto tenta il suicidio in carcere a Siracusa, due agenti lo salvano in tempo

Un intervento tempestivo e carico di sangue freddo ha evitato una tragedia nella tarda serata del 14 dicembre 2025 all’interno della casa circondariale di Siracusa. Due agenti della Polizia Penitenziaria hanno salvato la vita a un detenuto che aveva tentato di togliersi la vita impiccandosi nella propria cella. A raccontarlo è l’Osapp attraverso il segretario provinciale Giuseppe Argentino.

L’episodio si è verificato al primo piano del blocco 10, nella stessa sezione che solo una settimana fa era stata teatro di una grave aggressione ai danni di un agente. Durante il consueto giro di controllo, i due poliziotti si sono accorti che il detenuto, in quel momento solo in cella, era privo di sensi dopo essersi impiccato.

Scattato immediatamente l’allarme, gli agenti sono entrati nella cella riuscendo a rimuovere il cappio dal collo dell’uomo e a rianimarlo sul posto, evitandone la morte. Il detenuto è stato successivamente affidato alle cure sanitarie.

Secondo quanto evidenziato dall’OSAPP (Organizzazione Sindacale Autonoma Polizia Penitenziaria), episodi di questo tipo non rappresentano purtroppo una novità, soprattutto in periodi delicati come le festività natalizie e pasquali, che possono accentuare stati di fragilità psicologica e depressione nei detenuti.

A pesare ulteriormente sulla situazione è il grave sovraffollamento dell’istituto siracusano, che ospita un numero di detenuti pari a circa il doppio della capienza regolamentare, oltre a una carenza di personale non conforme a quanto previsto dal Decreto Ministeriale.

Gli agenti protagonisti del salvataggio sono stati elogiati dal Direttore dell’istituto, prontamente informato dell’accaduto. L’OSAPP ha inoltre chiesto che venga formalizzata la proposta di conferimento della lode ministeriale per i due poliziotti, sottolineando come episodi di questo genere dimostrino ancora una volta la professionalità e il senso del dovere del personale di Polizia Penitenziaria.

Il sindacato conclude auspicando una maggiore attenzione e rispetto nei confronti degli agenti, ricordando che, accanto alle aggressioni subite, vi sono anche numerosi interventi silenziosi e decisivi a tutela della vita e della sicurezza all’interno degli istituti penitenziari.