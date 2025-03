Determinazione e sudore: Federica Interlandi conquista l’Italia del tennistavolo a soli 14 anni

Ha solo 14 anni, è siracusana, e ha già conquistato l’Italia. Federica Interlandi, studentessa dell’Istituto Einaudi, è la nuova campionessa italiana di terza categoria di tennistavolo. Un traguardo raggiunto con talento, sacrificio e determinazione, che la proietta tra le promesse più brillanti dello sport siciliano. “Non me l’aspettavo, è stata una sorpresa bellissima, un’emozione indescrivibile”, racconta con la semplicità di chi ha ancora negli occhi la gioia per quel gradino più alto del podio conquistato meno di due settimane fa.

A guidarla in questo percorso è Fabio Amenta, suo allenatore e punto di riferimento: “La cosa più emozionante? Quando mi ha scritto ‘Mister, abbiamo vinto’. Non ha detto ‘ho vinto’. È il segno che questo è un lavoro di squadra”. Le lacrime di gioia, ammette, sono state inevitabili. Federica, oggi tra le prime 30-40 atlete italiane nel ranking, gioca in A2 con il Muravera Tennistavolo, in Sardegna. Ma tutto è cominciato per caso: “I miei genitori lavorano tanto, mi iscrissero a un campo estivo. C’era un tavolo da ping pong. Ho provato e mi è piaciuto. Da lì non ho più smesso”.

La sua giornata tipo è da atleta professionista: scuola al mattino, compiti al pomeriggio, allenamento ogni giorno dalle 17 alle 20:30. Nei weekend: tornei, trasferte, e ora anche impegni con la nazionale italiana Under 15. “Federica ha un talento naturale, ma soprattutto una grande etica del lavoro – sottolinea il tecnico Amenta –. In questi mesi ha migliorato molto il colpo di dritto, che era il suo punto debole. Ora stiamo lavorando anche sulla parte tattica e fisica: il tennistavolo moderno richiede preparazione completa”. Il prossimo obiettivo? “Vincere i Campionati Giovanili ad aprile e ben figurare anche agli Europei di luglio”, dice senza esitazioni. Più ambizioso il sogno a lungo termine, che né Federica né Fabio si nascondono: “Non ci poniamo limiti. Perché no, anche pensare alle Olimpiadi. Il talento c’è, la voglia anche. Ora tocca a noi continuare a lavorare”.

Con la sua determinazione e il sostegno di chi crede in lei, Federica Interlandi è pronta a diventare il nuovo volto dello sport siracusano. E, forse, qualcosa di più.