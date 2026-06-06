Deve scontare oltre 4 anni per rapina e ricettazione: arrestato pregiudicato di Siracusa

I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Siracusa hanno arrestato e associato alla Casa Circondariale “Cavadonna” di Siracusa un pregiudicato 43enne, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica di Siracusa.

L’uomo, con precedenti penali per reati in materia di armi e contro il patrimonio, è stato condannato a 4 anni, 10 mesi e 20 giorni di reclusione perché accusato di rapina in concorso, ricettazione e porto di oggetti atti ad offendere, commessi a gennaio 2023 a Siracusa.