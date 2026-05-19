Di Giovanni (Pd) su illuminazione pubblica: “A Siracusa troppe zone al buio o in ombra”

“In molte zone, specie periferiche della città, ad alta densità abitativa, l’illuminazione pubblica è carente – in alcuni casi mancante – a detrimento dei residenti e di quanti vi transitino occasionalmente”

L’avvocato Matilde Di Giovanni, segretaria cittadina del PD, intervenendo sulla spinosa questione, specifica le aree e auspica celeri interventi.

“Ho avuto modo di constatare – dice – che in contrada Cuba, nei pressi della ridente zona balneare di Fontane Bianche, i pali dell’energia elettrica sono collocati soltanto in un tratto dell’arteria stradale principale, mentre in tutte le stradine interne, dove parecchi siracusani hanno fissato la loro residenza, l’illuminazione è pressoché assente. Lo stesso dicasi per contrada Tivoli, la cui illuminazione pubblica ricopre soltanto il 20 per cento del territorio. Va da sé che, soprattutto, in tali aree, dislocate all’esterno della cinta urbana, il buio offre un vantaggio tattico ai malintenzionati e incentiva i reati di opportunità come furti e atti vandalici, favorendo il degrado urbano”.

Matilde Di Giovanni, poi, posa lo sguardo sulla Borgata, secondo quartiere storico della città, dove l’insufficiente illuminazione genera un forte calo del senso di sicurezza tra i cittadini che, dopo il tramonto, non escono più di casa.

“È di questi giorni l’intervento sulla stampa dell’assessore Andrea Firenze che ha annunciato la “riprogrammazione di 275 lampade lungo gli assi viari nord-sud e la sostituzione integrale di 123 punti luce con nuovi corpi illuminanti ad alta tecnologia”. Mi auguro, dunque, che agli annunci seguano presto i fatti”. Inoltre, a proposito del popoloso e popolare rione della Mazzarrona, Matilde Di Giovanni pone l’accento su via Italia 103 e su via don Luigi Sturzo dove “il buio, più che mai, favorisce episodi di microcriminalità”. Infine, la segretaria cittadina del PD fa le sue considerazioni sulla strategia adottata dall’Enel nella fornitura dell’energia elettrica pubblica.

“Da tale disamina – dichiara – sembrerebbe che si privilegino le arterie percorse dai veicoli, lasciando senza luce adeguata le stradine secondarie, i vicoli, e i tratti percorsi dai pedoni e spesso i luoghi di ritrovo degli anziani, per i quali la socialità è di vitale importanza e che, anzi, avrebbero bisogno di spazi di incontro ad hoc. E ciò senza tacere quanto riguardante i giovani, la cui aggregazione favorisce lo sviluppo dell’identità personale, la socializzazione e l’inclusione, soprattutto, in un’epoca digitale, quale la nostra, che, celando le esistenze dietro gli schermi, limita i contatti diretti interpersonali. Chiederei, dunque, a chi di competenza di intervenire con la massima urgenza”