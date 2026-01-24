Di Paolo illude il Siracusa ma il Benevento è una macchina da gol

Dopo le sconfitte contro Monopoli in trasferta e Audace Cerignola al De Simone, il Siracusa non riesce a invertire la rotta nemmeno sul campo del Benevento. Contro una delle corazzate del girone, gli azzurri cadono 3-1 al termine di una gara dai due volti, segnata da un buon avvio e da un crollo evidente dopo il pareggio dei padroni di casa.

Marco Turati conferma l’undici delle ultime uscite: Farroni tra i pali, Puzone, Sapola, Pacciardi e Cancellieri in difesa; Limonelli, Candiano e Frisenna in mezzo al campo; Di Paolo, Valente e Contini a comporre il tridente offensivo.

L’avvio è incoraggiante per il Siracusa, che al 3’ conquista il primo corner del match e al 7’ sfiora il vantaggio con una bella conclusione mancina di Di Paolo dai 25 metri, che esce di poco alla destra di Vannucchi. Al 10’ arriva la prima risposta del Benevento, anch’essa su calcio d’angolo.

Al 20’ gli azzurri trovano clamorosamente il vantaggio: sugli sviluppi di un corner a favore del Benevento, la difesa di casa si fa sorprendere e Di Paolo è bravissimo ad anticipare Ceresoli e un Vannucchi uscito in modo avventato. Da oltre metà campo, l’esterno azzurro calcia di destro verso la porta sguarnita e trova un gol tanto bello quanto pesante.

La reazione del Benevento è però immediata. Dopo appena tre minuti, Tumminello, servito da Salvemini, trova il pari con un preciso sinistro dal limite che batte Farroni. Da quel momento la partita cambia volto: il Benevento prende campo, ritmo e fiducia, mentre il Siracusa fatica a risalire.

Al 28’ Farroni è bravo ad anticipare Salvemini su punizione di Prisco, subendo anche fallo. Al 30’ è ancora il portiere azzurro a salvarsi su una violenta punizione rasoterra di Salvemini, con Cancellieri decisivo nel salvare sulla linea il successivo tentativo di Scognamillo.

L’assedio dei sanniti continua: Lamesta e Romano vanno più volte vicini al gol, fino al 42’, quando il Benevento completa la rimonta con Maita, al primo centro stagionale, ben servito da Tumminello. In pieno recupero arriva anche il 3-1 firmato Simonetti su corner, una rete che chiude di fatto la prima frazione e spezza l’equilibrio mentale della gara.

In avvio di secondo tempo Turati prova a correre ai ripari inserendo Bonacchi al posto di uno stremato Sapola, in grande difficoltà contro la fisicità di Salvemini. Floro Flores, invece, conferma l’undici che ha dominato il primo tempo.

Il copione è chiaro: il Siracusa prova a fare la partita, il Benevento attende e riparte sfruttando qualità e profondità. Al 52’ Simonetti sfiora la doppietta personale, mentre al 56’ Turati inserisce Gudelevicius per Frisenna.

Al 70’ Di Paolo compie un intervento provvidenziale, rientrando su Lamesta lanciato a rete dopo una ripartenza fulminea. Seguono i cambi da entrambe le parti: dentro Arditi per Contini e diverse rotazioni per il Benevento, che gestisce senza affanni.

Il Siracusa prova a rendersi pericoloso dalla distanza con Valente al 75’, ma Vannucchi è attento. Nel finale i padroni di casa vanno ancora vicini al poker: Simonetti colpisce una traversa all’88’, mentre Farroni è decisivo al 90’ su Mignani, evitando un passivo più pesante. All’ultimo respiro è invece il Siracusa a ridurre il passivo con Pacciardi che sugli sviluppi di un calcio di punizione da sinistra di Valente, fissa il punteggio sul definitivo 3-2

Il Siracusa resta fermo a 21 punti, mentre il Benevento sale a quota 51, confermandosi tra le squadre più solide e attrezzate del girone.