Dialogo tra giovani e istituzioni a Siracusa, incontro positivo tra rappresentanze studentesche e giovanili

Si è svolto nella giornata di ieri un incontro tra l’Unione degli Studenti, la Consulta Provinciale degli Studenti e la Consulta Comunale Giovanile, segnando un passo importante nel rafforzamento del dialogo tra giovani e istituzioni.

A commentare positivamente l’incontro è Matteo Di Franca, presidente della Consulta Comunale Giovanile, che ha voluto sottolineare il valore del confronto avviato: «È stato un incontro molto positivo. Faccio i complimenti a tutte le realtà coinvolte per il passo avanti compiuto, soprattutto per l’apertura di un dialogo ampio e continuativo con i giovani».

Nel corso dell’incontro, Di Franca ha inoltre rilanciato una proposta già avanzata in passato, ovvero l’istituzione di una Consulta Provinciale Giovanile, che possa rappresentare uno strumento stabile di partecipazione e coordinamento per le istanze delle nuove generazioni a livello provinciale.

«Mi auguro che si possa arrivare il prima possibile a una risoluzione condivisa ed efficace delle problematiche legate all’inizio dell’anno scolastico e ai servizi connessi alla scuola», ha aggiunto. Pur non avendo competenza diretta su temi come gli spazi pubblici o scolastici, la Consulta Comunale Giovanile continua a farsi carico delle esigenze dei giovani del territorio, apprezzando l’apertura mostrata dalle istituzioni nel costruire un confronto concreto.

«Spesso giovani e istituzioni vengono percepiti come mondi lontani e separati, ma l’incontro di oggi ha dimostrato che un dialogo è possibile», ha concluso Di Franca, evidenziando come il Libero Consorzio e la Consulta Provinciale degli Studenti siano riusciti a creare un momento di confronto reale, sedendosi attorno a un tavolo per discutere insieme le possibili soluzioni.