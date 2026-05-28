Dieci anni dopo la grande mobilitazione, Siracusa canta per la Pillirina: il 2 giugno il concerto al Molo Zanagora

Dieci anni dopo quella grande mobilitazione popolare per chiedere l’istituzione della riserva naturale della Pillirina, Siracusa torna a riunirsi nel nome della tutela della Penisola Maddalena. Il prossimo 2 giugno, al Molo Zanagora, si terrà il “Concerto per la Pillirina”, iniziativa promossa da Sos Siracusa assieme ad artisti e associazioni che da anni sostengono la battaglia ambientalista per la salvaguardia di Capo Murro di Porco e della costa della Maddalena.

Era il 2 giugno del 2016 quando migliaia di persone raggiunsero la Penisola Maddalena, via terra e via mare grazie a un servizio di trasporto predisposto per l’occasione, partecipando a escursioni, visite guidate, spettacoli e attività culturali organizzate per chiedere l’istituzione della riserva naturale “Capo Murro di Porco e Penisola della Maddalena”.

Da allora, le associazioni impegnate nella difesa della Pillirina non hanno mai smesso di portare avanti la loro battaglia contro progetti edilizi e ipotesi di cementificazione ritenuti incompatibili con uno degli ultimi tratti incontaminati della costa siracusana. Una mobilitazione proseguita negli anni tra manifestazioni pubbliche, passeggiate naturalistiche, ricorsi e battaglie legali, spesso affrontate anche con pesanti conseguenze economiche.

Oggi l’iter istitutivo della riserva sarebbe vicino alla conclusione. Per celebrare questo percorso e rilanciare il messaggio di tutela del territorio, il 2 giugno dalle 18 il Molo Zanagora ospiterà un concerto con lo sguardo rivolto simbolicamente verso la Penisola Maddalena e il Porto Grande di Siracusa. Previsti anche laboratori per bambini e iniziative collaterali.

Tra gli artisti che parteciperanno all’evento figurano Alessandro Faro – Ensemble Duo, Claudio Covato, Gonghi ed Erlend Øye, musicista internazionale dei King of Convenience, che da tempo sostiene la causa ambientalista legata alla Pillirina, assieme a Stefano Ortisi.