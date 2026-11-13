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Cultura la mostra

Dieci anni senza Enzo Maiorca: al Vermexio una mostra per ricordare il campione siracusano

di Oriana Gionfriddo ·
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Enzo Maiorca

Dieci anni fa, il 13 novembre 2016, se ne andava Enzo Maiorca, leggenda dell’apnea e simbolo di Siracusa nel mondo. Per ricordarlo l’associazione Musei Aretusa ha organizzato una mostra commemorativa a Palazzo Vermexio, aperta da oggi, 13 novembre, fino a domenica 22.

L’esposizione è gratuita e aperta a tutti. Si può visitare dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 17, il sabato e la domenica dalle 10 alle 20. L’iniziativa ha il patrocinio del Comune di Siracusa e il sostegno di alcuni sponsor locali, appassionati di mare e legati a Maiorca da un profondo affetto.

Oggi è prevista anche un’anteprima speciale: sul maxischermo all’ingresso di Ortigia saranno proiettate immagini del campione, grazie alla sponsorizzazione di V-ista in collaborazione con Musei Aretusa.

Per gli organizzatori è un modo per la città di stringersi nel ricordo di un grande siracusano e di passare alle nuove generazioni il testimone della difesa del mare, la battaglia a cui Maiorca dedicò gran parte della sua vita.

Oriana Gionfriddo

Oriana Gionfriddo

Giornalista pubblicista dal 2018, laureata in Sociologia con un master in Social Media al Sole 24 Ore. In redazione dal 2020, racconta il sociale e le storie del territorio ed è specializzata…

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