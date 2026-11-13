Dieci anni senza Enzo Maiorca: al Vermexio una mostra per ricordare il campione siracusano

Cultura · la mostra

Dieci anni fa, il 13 novembre 2016, se ne andava Enzo Maiorca, leggenda dell’apnea e simbolo di Siracusa nel mondo. Per ricordarlo l’associazione Musei Aretusa ha organizzato una mostra commemorativa a Palazzo Vermexio, aperta da oggi, 13 novembre, fino a domenica 22.

L’esposizione è gratuita e aperta a tutti. Si può visitare dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 17, il sabato e la domenica dalle 10 alle 20. L’iniziativa ha il patrocinio del Comune di Siracusa e il sostegno di alcuni sponsor locali, appassionati di mare e legati a Maiorca da un profondo affetto.

Oggi è prevista anche un’anteprima speciale: sul maxischermo all’ingresso di Ortigia saranno proiettate immagini del campione, grazie alla sponsorizzazione di V-ista in collaborazione con Musei Aretusa.

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Per gli organizzatori è un modo per la città di stringersi nel ricordo di un grande siracusano e di passare alle nuove generazioni il testimone della difesa del mare, la battaglia a cui Maiorca dedicò gran parte della sua vita.