Diego Bivona presidente di Confindustria Sicilia. Auteri si congratula: “ha dato nuovo vigore all’azione dell’associazione a Siracusa”

“Esprimo le mie più sincere congratulazioni a Diego Bivona per la sua elezione a presidente di Confindustria Sicilia. Con la sua esperienza e competenza, Diego ha sempre dimostrato di essere una figura di riferimento per il mondo imprenditoriale siciliano dando nuovo vigore all’azione dell’associazione a Siracusa, e sono certo che, alla guida della Federazione Regionale, saprà affrontare le sfide future con la determinazione e la visione strategica che lo contraddistinguono”. Queste le parole del deputato regionale Carlo Auteri sull’elezioni di Diego Bivona a presidente di Confindustria Sicilia.

“In particolare, apprezzo il suo impegno per rendere la Sicilia più competitiva, un obiettivo fondamentale per lo sviluppo del nostro territorio e delle nostre imprese – sottolinea – La valorizzazione del capitale umano e il potenziamento delle infrastrutture materiali e immateriali sono temi cruciali per la crescita della nostra economia, e sono certo che, sotto la sua leadership, Confindustria Sicilia saprà essere un motore di cambiamento positivo. Auguro a Diego Bivona un buon lavoro, con la certezza che continuerà a rappresentare un punto di riferimento per tutti gli imprenditori siciliani, contribuendo al rafforzamento del nostro sistema produttivo”.