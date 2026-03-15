Dietro la mobilitazione dei tifosi, ecco la start up che ha lanciato la raccolta fondi per il Siracusa

Negli ultimi giorni, diversi articoli pubblicati su testate locali, regionali e nazionali hanno raccontato la mobilitazione dei tifosi del Siracusa Calcio come se si trattasse di una semplice colletta organizzata all’ultimo momento per la trasferta a Latina.
In realtà, dietro questa iniziativa c’è un progetto molto più ampio: Tifos (www.tifos.club), una startup siracusana attiva da circa un anno, che ha lo scopo di trasformare i tifosi da passivi ad attivi, rendendoli partecipi della vita della società e della squadra.
Attraverso Tifos, i supporter possono intervenire in modo concreto sulla vita del club tramite votazioni, esperienze dirette con la squadra, progetti dedicati e iniziative per il miglioramento delle strutture sportive.
La raccolta dei fondi per la trasferta a Latina, con 13.000 euro raccolti in soli tre giorni, rappresenta quindi un risultato concreto di un percorso più ampio, frutto di un anno di attività che punta a coinvolgere realmente i tifosi nel futuro della squadra.
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