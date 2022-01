Dietrofront: il 13 a Siracusa si rientra a scuola. In classe. Forse

Dietrofront: il 13 si rientra a scuola. In classe. Forse. La decisione del Governo regionale di rinviare la riapertura delle scuole di tre giorni in Sicilia per consentire di verificare tutti gli aspetti organizzativi a causa dell’aumento dei contagi da Covid, ha convinto il sindaco di Siracusa Francesco Italia a revocare l’ordinanza di questa mattina con cui istitutiva la didattica a distanza fino al 19 gennaio.

Quindi, nonostante la zona arancione, la scelta del primo cittadino è quella di restare in attesa della prossima riunione della task force regionale prevista per mercoledì. Nell’ordinanza firmata in serata di legge che “sono venuti meno i presupposti per il mantenimento degli effetti dell’ordinanza sindacale” del mattino, ma ciò certo rende tutto molto confuso nell’ambiente scolastico.

Al momento, quindi, è previsto il rientro in classe da giovedì, ma non è da escludere che da qui a mercoledì non arrivino altre informazioni, per conclamare ancora di più il caos scuola post natalizio.