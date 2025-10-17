Difensore dei diritti dei bambini a Siracusa. Scimonelli: “pubblicare l’avviso per la raccolta delle candidature”

Attivarsi immediatamente per la pubblicazione dell’avviso pubblico finalizzato alla raccolta delle candidature per la nomina del Difensore dei diritti dei bambini. Questa la richiesta avanzata dal consigliere comunale di Insieme, Ivan Scimonelli, all’amministrazione comunale di Siracusa. In base all’articolo 5 del Regolamento vigente del 2010, infatti, la nomina deve avvenire tramite una procedura pubblica, che consenta a chiunque possieda i requisiti richiesti di candidarsi.

“La figura del Difensore rappresenta un presidio fondamentale per la tutela dei minori e la promozione dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, diventando un punto di riferimento per famiglie e bambini in difficoltà – sottolinea Scimonelli – La figura del Difensore non è solo un garante dei diritti dei bambini ma anche un importante supporto nella costruzione di una cultura inclusiva e rispettosa dei diritti dei più giovani. La procedura di nomina è ormai urgente, poiché sono trascorsi anni senza che sia stato avviato il processo e che si attende da troppo tempo di modificare il nuovo regolamento. Non possiamo più aspettare”. La richiesta include l’invito a pubblicare l’avviso sull’Albo Pretorio online, sul sito istituzionale del Comune e tramite i canali ufficiali di comunicazione, affinché la massima partecipazione e trasparenza siano garantite a tutta la cittadinanza. L’obiettivo è coinvolgere le diverse realtà locali e consentire un’adeguata selezione per questa importante nomina.

Il Difensore verrà poi nominato dal Consiglio comunale tra persone laureate e con esperienza nelle politiche educative e socio-sanitarie, con un curriculum da valutare. L’incarico ha una durata di 5 anni, rinnovabile una sola volta e il Difensore riferisce ogni 6 mesi al Consiglio Comunale e alla cittadinanza sull’attività svolta. L’incarico è gratuito, salvo rimborsi spese. Non solo il Consigliere comunale ha sollevato la questione, ma anche i deputati Giuseppe Carta, Tiziano Spada e Carlo Auteri hanno evidenziato l’importanza della nomina e la necessità di accelerare i tempi per il bene della comunità locale. “La figura del Difensore dei diritti dei bambini – conclude – riveste un ruolo centrale nell’assicurare una voce a chi non può difendersi da solo, rappresentando uno degli strumenti più efficaci per la protezione dei diritti fondamentali dei minori, e non solo sul piano legale, ma anche sul piano sociale ed educativo”.