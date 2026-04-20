Difesa della Pillirina, il sindaco Italia ha ricevuto Sos Siracusa

Una delegazione di SOS Siracusa è stata ricevuta nei giorni scorsi dal sindaco Francesco Italia, che ha voluto incontrare i rappresentanti del cartello di associazioni che da anni si batte per la salvaguardia della Pillirina. L’occasione è nata dal riconoscimento conferito a SOS Siracusa, lo scorso 17 marzo a Roma, nell’ambito del Premio nazionale del paesaggio indetto dal ministero della Cultura.

​Il riconoscimento, istituito nel 2016, viene assegnato ogni due anni per valorizzare progetti virtuosi di tutela, gestione e pianificazione del territorio. L’iniziativa, legata alla Convenzione Europea del Paesaggio, premia pratiche sostenibili che migliorano la qualità dei paesaggi – inclusi quelli rurali, urbani o degradati – e il benessere delle comunità locali. SOS Siracusa ha dedicato il premio a Enzo Maiorca.

​Il sindaco Italia si è congratulato per il prestigioso riconoscimento e ha ringraziato, a nome dei delegati, tutte le associazioni che nell’arco di circa quindici anni, attraverso numerosissime iniziative (manifestazioni, escursioni, approfondimenti culturali) hanno promosso la partecipazione attiva dei cittadini per la tutela della Pillirina, scrigno importantissimo di biodiversità e ultimo lembo di costa siracusana ancora intatto.

​Nel corso dell’incontro Francesco Italia ha accolto favorevolmente la proposta di aderire alla Rete nazionale dei paesaggi attivi, un luogo di confronto e discussione di imminente costituzione di cui faranno parte tutti i premiati di quest’anno, per raccontarsi, accordarsi, prendere spunti, offrire servizi e coordinare esperienze.

​La rete di associazioni che ha presentato la candidatura è composta da: ARCI Siracusa, Legambiente Sicilia, WWF Sicilia Sud Orientale, Natura sicula, Ente Fauna Siciliana, Libera Siracusa, Ad Gentes, Siracusa Forum, L’arcolaio, Associazione Minerva, Plemmirio Blu, Slow food Siracusa, Acquanuvena, Git Sicilia Banca Etica,C.A.I. Siracusa, Un’altra Storia, Movimento civico 4, Lealtà e condivisione, Zaratan, Comitato antincendio siracusano, Siracusa Tour experience, La Brigata rosa, ANPI Siracusa, AGESCI Zona Aretusea, Comitato Parchi Siracusa.

​Nell’edizione del premio appena conclusa sono state presentate 81 candidature, relative a interventi realizzati in quasi tutte le regioni d’Italia, e ne sono risultate ammissibili 77. Tra queste, oltre al progetto della Magnifica Comunità di Fiemme, selezionato per rappresentare l’Italia al Premio europeo, 26 proposte di 13 regioni sono state insignite di vari riconoscimenti fra menzioni speciali, menzioni e segnalazioni.

Tra le 26, SOS Siracusa è stata premiata con la seguente motivazione: ​”segnalazione per aver fatto emergere la capacità di mobilitazione delle comunità locali a difesa della qualità paesaggistica attraverso la proposta di iniziative volte alla valorizzazione della dimensione culturale e ambientale di un territorio sottoposto a rischi di trasformazione invasiva, con particolare riferimento alla difesa contro l’alterazione sistematica della fascia costiera in un contesto di grande importanza storica e culturale come il litorale di Siracusa”