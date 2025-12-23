Dimensionamento scolastico a Siracusa: il Rizza va in via Modica, il Federico II in viale Santa Panagia

Il Libero Consorzio Comunale di Siracusa ha adottato il Piano di assegnazione funzionale e di razionalizzazione degli immobili destinati all’istruzione secondaria superiore, un atto strategico che si inserisce nel più ampio percorso di riorganizzazione organizzativa, funzionale e finanziaria dell’Ente, avviato a seguito dell’Ordine del Giorno approvato dal Consiglio Provinciale il 13 giugno 2025.

“Si tratta di una scelta necessaria e responsabile, maturata in un contesto noto di disavanzo finanziario, che impone all’Ente di intervenire in modo strutturale sulla gestione del proprio patrimonio, a partire da uno dei capitoli di spesa più rilevanti: i canoni di locazione degli immobili scolastici – ha spiegato il presidente Michelangelo Giansiracusa –. Il Piano, esecutivo da subito, nasce da un lavoro approfondito di ascolto e confronto con i Dirigenti scolastici, l’Ufficio Scolastico Provinciale e i Settori dell’Ente, accompagnato da sopralluoghi e verifiche puntuali sugli edifici”.

Gli obiettivi sono chiari: ridurre progressivamente le locazioni passive, privilegiando l’utilizzo degli immobili di proprietà del Libero Consorzio; contenere in modo strutturale la spesa corrente, liberando risorse per la manutenzione, la sicurezza e la qualità degli ambienti scolastici; garantire continuità didattica e funzionalità degli spazi, evitando soluzioni emergenziali e frammentate; costruire una programmazione pluriennale certa, condivisa e sostenibile.

“Questo Piano non nasce per “spostare scuole”, ma per mettere ordine – ha detto il consigliere delegato Salvo Cannata – governare i processi e dare stabilità a un sistema che negli anni ha accumulato costi e criticità”.

A creare polemiche, attese, è la scelta a partire dal prossimo anno scolastico di spostare tutto il Corbino al Palazzo degli studi, mentre il Rizza Insolera unicamente nella sede di via Modica.

Dalla prima applicazione del Piano emerge un risparmio potenziale significativo, legato alla riduzione dei canoni di locazione e dei costi accessori (utenze e gestione), che si consoliderà progressivamente nel tempo.

Il costo complessivo dei canoni e delle utenze degli istituti interessati, pari a circa 936.000 euro annui, è destinato a ridursi in modo consistente già nel corso del 2026, per un totale di circa 300.000 euro, con ulteriori abbattimenti strutturali a partire dal 2027 e dal 2028, a regime del completamento dei trasferimenti programmati.

Il Piano è accompagnato da un cronoprogramma pluriennale, che consente alle scuole di programmare per tempo e all’Ente di governare il processo senza strappi:

• Gennaio – Marzo 2026: primi trasferimenti e razionalizzazioni, con effetti economici dal 1° luglio 2026;

• Agosto 2026: concentrazione di diversi istituti in immobili di proprietà, con riduzione significativa dei fitti;

• Marzo 2027: ulteriori accorpamenti e dismissioni di locazioni;

• Luglio 2028: completamento delle scadenze contrattuali residue e pieno regime del Piano.

Si potrà procedere, sin dal gennaio 2026, alla dismissione di alcuni immobili. Nello specifico: l’immobile sito in Viale Tica, attualmente destinato a sede dell’Ufficio scolastico provinciale; l’immobile sito in via Polibio attualmente sede distaccata dell’ istituto scolastico Federico II.

L’Ufficio scolastico provinciale sarà trasferito, sino al 1° luglio 2027, nell’immobile in Via Pitia e successivamente nella sede della ex Caserma dei Vigili del fuoco; mentre la sede distaccata dell’istituto scolastico Federico II sarà trasferito nella sede “Ex Iuvara” in viale Santa Panagia n. 131;

Da questi trasferimenti e dalla dismissione degli immobili individuati deriverà a beneficio dell’ente una riduzione della spesa annua di circa 270.000 euro oltre utenze; la successiva azione prevede il rilascio dell’immobile sito in via Pitia, particolarmente oneroso per il Libero Consorzio Comunale di Siracusa che si intende dismettere, non esercitando il rinnovo, alla scadenza dei 6 anni del contratto (2028 – non potendovi provvedere anticipatamente pena l’obbligo di corrispondere, in ogni caso quanto dovuto per i primi 6 anni) e la locazione di un immobile meno dispendioso per l’ente oltre che di dimensioni ridotte tenuto conto che, a quella data, l’Ufficio Scolastico Provinciale avrà trovato sede in un immobile di proprietà dell’ente: l’ex caserma dei Vigili del fuoco. In questo quadro, una possibile “valvola di sfogo” per l’ente potrebbe essere individuata nell’area di via Von Platen, pensata come spazio strategico per una riallocazione più efficiente. Al tempo stesso si va verso lo stop definitivo alle scuole ospitate in condomini, una soluzione tampone che negli anni ha generato costi elevati e criticità gestionali.

Ogni fase sarà accompagnata da monitoraggio tecnico e amministrativo, nel quadro della Cabina di Regia permanente istituita per il risanamento dell’Ente. “Con questo atto – dichiara il Presidente Giansiracusa – il Libero Consorzio compie una scelta di governo: razionalizzare non significa tagliare la scuola, ma renderla più solida, più sicura e più sostenibile. È un passaggio fondamentale per rimettere ordine nella gestione dell’Ente e restituire maggiore credibilità alla programmazione pubblica. Il Piano rappresenta un tassello strutturale della strategia di rilancio del Libero Consorzio, costruito sul lavoro quotidiano dei Settori, sul dialogo con le istituzioni scolastiche e su una visione che guarda al medio-lungo periodo. La scuola resta una priorità. Governiamo i processi oggi per garantire stabilità domani”.

La linea tracciata dall’amministrazione provinciale, che punta a una riorganizzazione funzionale degli immobili scolastici, vuole mettere fine a soluzioni considerate ormai inefficaci e onerose.

Il dato economico è uno dei punti chiave: l’anticipo di circa due anni rispetto ai tempi ordinari consentirà un risparmio stimato in 300 mila euro annui. Ma, come è stato sottolineato, non si tratta soltanto di una manovra di contenimento della spesa. “Parliamo di razionalizzazione e risparmio – hanno spiegato – ma lo spirito è quello dell’assegnazione funzionale degli spazi, cosa che finora non c’era”. Questo primo blocco di interventi, destinato a incidere in modo significativo sugli assetti attuali, sarà poi esteso all’intero territorio provinciale.

Il percorso non è stato privo di difficoltà. Nei mesi scorsi si sono susseguiti confronti anche molto accesi, ma la linea dell’ente resta quella di una visione complessiva del sistema. “Noi abbiamo la responsabilità di guardare all’intero impianto – hanno ribadito Giansiracusa e Cannata – mentre i dirigenti, comprensibilmente, si concentrano su singole parti”.

Secondo quanto illustrato da Cannata, l’obiettivo è arrivare a un documento di sintesi chiaro, anche in termini numerici, sulla popolazione studentesca. Un lavoro svolto in stretta collaborazione con il Provveditorato, ringraziato per il contributo attivo che ha permesso al Libero Consorzio di avviare una razionalizzazione finalmente strutturata. I numeri, del resto, parlano chiaro: la provincia registra una perdita media di circa 500 studenti all’anno, un dato che impone scelte non più rinviabili. Le decisioni sono state assunte anche dopo un’attenta verifica dello stato manutentivo degli immobili. “Il costo non è soltanto quello degli affitti – hanno concluso – ma comprende anche utenze e spese di gestione che incidono in maniera significativa sui bilanci”. Da qui la necessità di intervenire ora, per arrivare nel 2026 con un tessuto scolastico provinciale riorganizzato, sia nella fascia sud sia in quella nord del territorio.

Un passaggio che segna un cambio di passo nella gestione dell’edilizia scolastica, con l’obiettivo dichiarato di rendere il sistema più sostenibile, efficiente e coerente con la reale domanda formativa del territorio.