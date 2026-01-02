Dimensionamento scolastico. Romano: “no alla cancellazione dell’Istituto Tecnico Rizza” di Siracusa

“La decisione assunta dal presidente del Consorzio Provinciale di Siracusa, Michelangelo Giansiracusa, di procedere all’accorpamento dell’Istituto Tecnico “Rizza” rappresenta una scelta sconsiderata e inaccettabile, che colpisce duramente la storia, l’identità e il futuro della città di Siracusa. Con questo atto si rischia di cancellare oltre cento anni di storia di un istituto che ha formato generazioni di studenti, professionisti e classi dirigenti, contribuendo in modo determinante allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio. Il “Rizza” non è soltanto una scuola: è un presidio educativo e un patrimonio irrinunciabile della nostra comunità“. A parlare è il coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia Paolo Romano, che si riferisce in particolare ai problemi dei locali dell’istituto più che del dimensionamento in senso stretto, che “non può essere affrontato con logiche esclusivamente numeriche o burocratiche, né con decisioni calate dall’alto che penalizzano Siracusa. Difendere l’autonomia e la dignità delle nostre istituzioni scolastiche significa difendere il futuro dei nostri giovani”.

Romano esprime piena e convinta solidarietà al dirigente scolastico, a tutti i docenti e a tutto il personale dell’Istituto Tecnico “A. Rizza”, “che con responsabilità e senso delle istituzioni stanno portando avanti una battaglia giusta a tutela della scuola, degli studenti e della città perché se dovessero essere trasferiti, l’istituto perderebbe la sua identità storica che va salvaguardata e tutelata – conclude -. Come Fratelli d’Italia, non resteremo a guardare. Assieme a Luca Cannata e al gruppo consiliare di Fratelli d’Italia, metteremo in campo ogni iniziativa politica e istituzionale possibile affinché l’Istituto Tecnico “A. Rizza” resti in vita e continui a rappresentare un punto di riferimento fondamentale per Siracusa. Purtroppo la classe dirigente siracusana ha spesso dimostrato di sapersi fare del male da sola sul piano politico e amministrativo: questa vicenda ne è un esempio lampante. Un errore che deve essere scongiurato, nell’interesse esclusivo di Siracusa e delle future generazioni. Siracusa non può permettersi di perdere un altro pezzo della propria storia”.