Dipendenti del Tribunale di Siracusa, dopo le tensioni arriva il confronto

Svolta sulla vicenda che riguarda i dipendenti del Tribunale di Siracusa. Ad annunciarla è stata la segreteria della Cisl Fp Ragusa Siracusa con i segretari generale e territoriale, rispettivamente Mauro Bonarrigo e Andrea Milici, a seguito del confronto avuto con il dirigente amministrativo del Tribunale. A conclusione dell’incontro avvenuto martedì, è stata convocata una riunione per il 10 febbraio, insieme a tutte le organizzazioni sindacali firmatarie del Contratto nazionale delle Funzioni Centrali e alla Rsu del Tribunale.

“In riscontro alla recente azione sindacale condotta dalla Cisl Fp Ragusa Siracusa a tutela dei diritti dei dipendenti del Tribunale di Siracusa, è già avvenuta una prima interlocuzione con il dirigente amministrativo, – hanno chiarito Bonarrigo e Milici – il quale ha prontamente provveduto a fissare un incontro con le organizzazioni sindacali firmatarie del Contratto nazionale del comparto Funzioni Centrali e la Rsu del Tribunale. Nell’occasione abbiamo registrato ampia disponibilità da parte del dirigente amministrativo a procedere ad un’organizzazione del lavoro improntata al dialogo aperto e costruttivo, fondato sul corretto mantenimento delle relazioni sindacali, alla collaborazione ed alla trasparenza”.

Dialogo quindi avviato e che andrà consolidato nelle prossime settimane, come ha precisato il segretario territoriale della Cisl Fp Ragusa Siracusa, Andrea Milici. “Il confronto avvenuto con il dirigente amministrativo è stato proficuo e propositivo – ha detto Milici – auspichiamo che questo sia l’inizio di una nuova fase di interlocuzioni, e che alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto, verrà garantito il rispetto delle prerogative sindacali previste dal Contratto nazionale del comparto Funzioni Centrali”.

Soddisfazione per l’esito del confronto avuto con il dirigente amministrativo è stata espressa dal segretario generale della Cisl Fp Ragusa Siracusa, Mauro Bonarrigo. “Prendiamo atto – ha rilevato Bonarrigo – della prontezza di risposta alle istanze promosse dalla Cisl Fp, frutto dell’elevata attenzione che i nostri dirigenti sindacali ed i nostri componenti Rsu riservano alle problematiche di tutti i colleghi del Tribunale e della costante comunicazione e sinergia con la nostra segreteria. Restiamo fiduciosi che nell’incontro tempestivamente programmato dal dirigente, le questioni da noi eccepite trovino altrettanta immediata soluzione. In modo tale da mantenere un dialogo sindacale sempre aperto, e rafforzare i rapporti di collaborazione”.