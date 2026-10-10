Dipendenza da iperconnettività, parte la misura Gilistro

Politica · Regione

“La dipendenza da uso smodato di smartphone e iperconnettività è un’emergenza educativa e sanitaria. Da sempre sostengo che vada affrontata con strumenti concreti, partendo dai territori che hanno meno servizi per i giovani e giovanissimi. E finalmente anche in Sicilia, possiamo avviare le prime azioni come la formazione di educatori ad hoc,

laboratori a scuola e sportelli di ascolto”. Lo dice il deputato regionale Carlo Gilistro (ControCorrente) annunciando l’avvio dell’iter della misura nata da un suo emendamento con cui si istituisce il “Fondo regionale per la prevenzione delle tossicodipendenze” includendo la dipendenza da iperconnettività. “L’equiparazione è un fatto importante

ci dice quanto sia pressante educare e formare a dovere per evitare che solitudine, noia o altre circostanze possano spingere i più giovani verso questa dipendenza”.

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Il Fondo adesso attivato è destinato agli enti del terzo settore iscritti al Registro unico nazionale (RUNTS) e finanzierà progetti sperimentali per la prevenzione delle dipendenze non solo da stupefacenti e sostanze psicotrope ma, novità di rilievo, anche della dipendenza da smartphone e da iperconnettività. Per il 2026 la dotazione è di 100 mila euro. “Rappresenta solo un primo passo. Entro la fine dell’anno, cercheremo di aumentare la dotazione finanziaria, per renderla più confacente alle reali esigenze”.

L’impianto proposto, su sollecitazione di Carlo Gilistro, punta su una misura a sportello, con valutazione rapida, rivolta agli enti del terzo settore in rete con gli enti locali. Il contributo massimo è di 10 mila euro per progetto, così da finanziare almeno dieci interventi pilota distribuiti sul territorio regionale. I beneficiari finali sono giovani,

famiglie e comunità dei Comuni siciliani fino a 15 mila abitanti, con priorità ai centri sotto i 5 mila abitanti e alle aree interne.

“Dobbiamo iniziare a colmare il vuoto evidenziato dallo stesso Dipartimento nei servizi per le dipendenze e centri di ascolto che sono concentrati nei capoluoghi e nei grandi centri urbani, mentre nei piccoli Comuni è difficile intercettare precocemente il disagio, anche quello delle cosiddette nuove dipendenze”.

Tra gli interventi ammissibili figurano laboratori e campagne di sensibilizzazione nelle scuole primarie e secondarie dei piccoli Comuni, sportelli di ascolto itineranti o punti di contatto informali, formazione di animatori di comunità e di peer educator tra i giovani del posto. I progetti saranno esaminati e approvati dal Comitato regionale di indirizzo sulle dipendenze (CRID) sulla base di una griglia di 100 punti, che premia il target territoriale e la vulnerabilità (30 punti), l’innovazione e la sperimentazione (25), la rete con enti locali, scuole e servizi sanitari (25) e la sostenibilità ed efficienza finanziaria (20).

“Da pediatra, sono stato tra i primi a evidenziare la necessità di norme di tutela per prevenire dipendenze e disturbi del neurosviluppo collegabili all’uso smodato di social e dispositivi digitali – ricorda Gilistro, autore della legge voto all’Ars per tutelare giovani e

giovanissimi dall’abuso digitale senza regole –. All’inizio quella posizione era isolata. Oggi, anche a livello europeo, è sempre più condivisa, e vedere la Sicilia muoversi con una misura concreta è motivo per me di grande soddisfazione. Ora serve fare in fretta”.