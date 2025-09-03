Ultime news

Proseguono le ricerche

Diportista di Pachino disperso in mare, ritrovata la barca: continuano le ricerche dell’uomo

Imbarcazione ritrovata dalla Capitaneria di Porto

L'imbarcazione è stata ritrovata da un velivolo della Capitaneria di Porto impegnato nelle operazioni di ricerca

È stata ritrovata nel tardo pomeriggio di oggi l’imbarcazione di Antonino Cusmano, il 73 enne di cui non si hanno più tracce da giorno 1 settembre.

La barca, una Sessa Key Largo 19 è stata ritrovata a largo di Avola, a circa 16 miglia dalla costa da un velivolo della Guardia Costiera impegnato nelle ricerche. Sul posto si è subito recata anche una motovedetta della Capitaneria. A bordo dell’imbarcazione, da quanto si apprende, sarebbero stati rinvenuti alcuni effetti personali del 73enne.


Uomo scomparso in mare, ricerche in corso. La figlia: “aiutateci a trovare mio padre”

L’appello

Le ricerche di Cusmano riprenderanno domani alle prime luci del mattino con le stesse modalità (via mare e via aerea) con cui sono state svolte oggi


