Diportista di Pachino disperso in mare, ritrovata la barca: continuano le ricerche dell’uomo

È stata ritrovata nel tardo pomeriggio di oggi l’imbarcazione di Antonino Cusmano, il 73 enne di cui non si hanno più tracce da giorno 1 settembre.

La barca, una Sessa Key Largo 19 è stata ritrovata a largo di Avola, a circa 16 miglia dalla costa da un velivolo della Guardia Costiera impegnato nelle ricerche. Sul posto si è subito recata anche una motovedetta della Capitaneria. A bordo dell’imbarcazione, da quanto si apprende, sarebbero stati rinvenuti alcuni effetti personali del 73enne.





Le ricerche di Cusmano riprenderanno domani alle prime luci del mattino con le stesse modalità (via mare e via aerea) con cui sono state svolte oggi