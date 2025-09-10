Dirette Facebook per vendere prodotti senza licenza, attività bloccate e multe a Melilli

Nell’ambito delle attività di controllo annonario e tributario, la Polizia Locale di Melilli ha intensificato le operazioni di contrasto al commercio abusivo, con particolare attenzione alle vendite effettuate attraverso canali digitali non autorizzati.

Durante recenti ispezioni, gli agenti hanno individuato alcune attività di vendita online svolte all’interno di locali privi di qualsiasi tipo di autorizzazione amministrativa. In particolare, è stato accertato l’utilizzo di dirette streaming su piattaforme social – in primis Facebook – per promuovere e vendere prodotti in violazione delle normative vigenti in materia di commercio.

Le attività illecite sono state immediatamente interrotte dagli agenti, che hanno elevato sanzioni amministrative fino a 3mila euro e disposto la cessazione immediata delle attività non autorizzate.

Le violazioni riscontrate rientrano nel quadro normativo stabilito dalla Legge Regionale sul Commercio in Sicilia, finalizzata a garantire il rispetto delle regole, la tutela della libera concorrenza e la sicurezza dei consumatori.

L’Amministrazione Comunale ricorda che ogni forma di vendita, inclusa quella online, deve essere regolarmente autorizzata e conforme alle normative vigenti in materia fiscale e commerciale.