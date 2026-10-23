Direttivo provinciale S.I.A.P. Siracusa, confronto su contratto, previdenza e temi locali

Attualità · SIRACUSA SIAP

Si sono svolti ieri, presso la Segreteria provinciale del S.I.A.P. (Sindacato Italiano Appartenenti Polizia), i lavori del Direttivo Provinciale, presieduti dal Segretario Nazionale Luigi Lombardo e dal Segretario Provinciale Paolo Mazzarella, alla presenza di numerosi Dirigenti Provinciali.

Nel corso dell’incontro sono stati affrontati i principali temi di interesse per le donne e gli uomini della Polizia di Stato, a partire dalle questioni di rilevanza nazionale, quali la previdenza dedicata, il rinnovo del contratto di lavoro e l’evoluzione del panorama sindacale e professionale del personale. Un’occasione per ripercorrere anche il contributo offerto dal S.I.A.P. in quarant’anni di attività, a sostegno dei diritti, delle tutele e della dignità professionale dei poliziotti.

Ampio spazio è stato dedicato, inoltre, alle criticità e alle esigenze del territorio della provincia aretusea, alle quali l’Organizzazione riserva costante attenzione attraverso il proprio impegno sindacale, a livello provinciale e nazionale.

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Il confronto ha rappresentato un’importante opportunità di condivisione di esperienze, problematiche e proposte, con l’obiettivo di rafforzare ulteriormente il ruolo del sindacato quale interlocutore autorevole e punto di riferimento nella tutela dei diritti e degli interessi del personale della Polizia di Stato.

Il momento più significativo e toccante della giornata è stato il conferimento di un riconoscimento alla carriera sindacale a quattro colleghi della Polizia di Stato oggi in quiescenza, che, nel corso della loro vita professionale, hanno dedicato tempo, energie e competenze all’attività sindacale, contribuendo concretamente alla crescita e al consolidamento del S.I.A.P. sul territorio.

Un gesto dal profondo valore simbolico, volto a rendere omaggio a percorsi professionali e sindacali contraddistinti da dedizione, senso di responsabilità, spirito di servizio e costante attenzione alle esigenze delle colleghe e dei colleghi.

Nel corso della loro lunga esperienza, i quattro Dirigenti Provinciali hanno rappresentato un importante punto di riferimento per l’Organizzazione e per il personale, mettendo a disposizione professionalità, competenze ed esperienza nella difesa dei diritti e nella promozione degli interessi della categoria.

Il loro impegno costituisce una testimonianza concreta dei valori che ispirano l’azione sindacale del S.I.A.P.: partecipazione, solidarietà, professionalità e presenza costante al fianco dei poliziotti. Valori che trovano nel confronto, nella rappresentanza e nell’ascolto strumenti essenziali per sostenere le legittime istanze del personale e contribuire al suo benessere professionale.

Il riconoscimento conferito non rappresenta soltanto un doveroso tributo al lavoro svolto, ma anche la conferma di un legame con l’Organizzazione che non si esaurisce con il raggiungimento della pensione.

Un legame che prosegue attraverso il S.I.A.P. Pensionati, realtà che anche in provincia di Siracusa raccoglie l’adesione di numerosi colleghi che continuano a credere nei valori del sindacato e a sostenerne l’attività anche dopo la conclusione del servizio attivo.

Anche i quattro Dirigenti Provinciali premiati continueranno a mettere a disposizione della comunità sindacale il proprio patrimonio di conoscenze, esperienze e valori, contribuendo alla crescita dell’Organizzazione e al percorso delle nuove generazioni di rappresentanti sindacali.

La giornata ha così ribadito il valore della continuità, della memoria e della partecipazione: elementi fondamentali per un sindacato che guarda al futuro senza dimenticare le persone e il lavoro che ne hanno costruito la storia.